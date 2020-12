Confinement en Ehpad, "pour beaucoup c'est comme une incarcération" selon le médecin amiénois Alain De Broca

Alain De Broca médecin au CHU d'Amiens et directeur de l'espace de réflexion éthique régional des Hauts-de-France est l'invité de France Bleu Picardie ce mardi. Il alerte sur la situation parfois très dure des résidents des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

France Bleu Picardie : pour décrire, en partie le confinement en Ehpad au printemps et depuis fin octobre vous employez un terme très fort, celui d'incarcération. Pourquoi ?

Dans les institution,s Ehpad ou les unités de soins de longue durée (USLD) il y a environ 720 000 personnes, certaines ont des maladies neuro-cognitives, qui peuvent marcher, qui sont assez jeunes finalement, 70 ou 80 ans. D'autres sont extrêmement éprouvées, elles sont tout le temps dans leurs lits. pendant ces trois mois du printemps il a été demandé à ce que les gens restent dans leurs chambres avec portes fermées et des personnes qui leur apportent à manger et les soignent mais tout cela sans aucune visite. Il y a environ 70 000 incarcérées en France et bien il y en a eu 720 000 de plus, mises dans leurs chambres, sans visite pendant trois mois. C'est là ou peut se poser la question sur la qualité de la relation et la dignité portée.

Le confinement, un risque de mort relationnelle : la tribune signée par Alain De Broca

Vous recevez des dizaines de messages de familles. Que vous décrivent-elles avec ce second confinement ?

Ce confinement de l'automne est presque une resucée et c'est presque encore plus dur à vivre. La première fois on s'est dit qu'est-ce qui va se passer, combien de temps. Le drame était formel, il fallait faire quelque chose. Là aujourd'hui on sait plus trop bien pourquoi on continue sous cette forme. Du coup des personnes nous sollicitent. Il y a des situations qui moi m'émeuvent beaucoup c'est à dire que quand des personnes écrivent qu'elles pleurent en partant au bout d'une demie heure et que leur parent pleurent aussi, je ne reste pas insensible

Dans une tribune signée avec d'autres médecins dans La Croix il y a quelques semaines vous posez cette question : "la mort relationnelle est-elle moins grave que la mort biologique ?" Selon vous les responsables politiques, qui ont établi les règles du confinement ne se sont pas assez posé cette question ?

Je pense que beaucoup d'entre nous se sont vite posé la question de cet écartèlement entre préserver la vie biologique et préserver la vie affective. Je crois que tous ceux qui ont des grands parents savent que finalement on vit ses dernières années que parce que l'on est content d'être en relation. La vie biologique, je ne dis pas qu'elle compte moins mais si elle est dans la solitude extrême que ce soit à domicile ou en institution, il me semble que ce n'est pas une bonne fin de vie.