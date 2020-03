Confinement : en Mayenne, accès interdit au chemin de halage, aux parcs, aux aires de jeux, aux forêts

La Préfecture de la Mayenne met en garde : les contrôles de police et de gendarmerie seront renforcés ce week-end. Les mesures de confinement doivent être scrupuleusement respectées.

A compter de ce samedi 8h et jusqu’au 31 mars 2020, sont interdits, par arrêté préfectoral, sur l’ensemble du département : l’accès et la circulation en forêts publiques et privées, l’accès aux cours d’eau, aux lacs et plans d’eau publics ainsi qu’à leurs rives, notamment le chemin de halage, aux parcs et jardins publics, qu’ils soient clos ou non, l’accès aux installations sportives de plein air et aux aires de jeux.

135 euros d'amende en cas de non respect de ces dispositions.