Confinement en Morbihan : les plages et les activités nautiques interdites par le préfet

Malgré la propagation du Covid-19 et les nombreuses mesures de restrictions mises en oeuvre depuis le début de la semaine, beaucoup continuent de braver les règles et sortent de chez eux. Le préfet du Morbihan a décidé de sévir : les plages, les activités nautiques et la chasse sont interdites.