Confinement : équipements municipaux à Nîmes, ce qui reste ouvert et ce qui ferme

Face à l’évolution de l’épidémie Covid 19 et aux nouvelles mesures gouvernementales, la Ville de Nîmes active son Plan de Continuité d’Activité. Il permet d’organiser la réaction opérationnelle des services et les missions prioritaires de soutien aux Nîmois. Chaque jour, un point est fait avec les directions opérationnelles sur les mesures mises en place dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde passé au niveau 3.



Si les Nîmois et les Nîmoises sont invités à utiliser les démarches en lignes que la Ville propose pour minimiser au maximum les déplacements, elle rappelle que tous les guichets d’accueils publics de la Ville seront maintenus ouverts :

- Etat-civil maintenu ouvert du lundi au vendredi aux horaires adaptés de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous uniquement (sauf déclaration de décès)

Le service d’état-civil des mairies annexes est délocalisé à l’Hôtel de Ville.

Les mariages et les enterrements sont maintenus.

- Accueils municipaux annexes : Chemin Bas d’Avignon, Mas de Mingue, Pissevin, Valdegour

- Mairies Annexes : Courbessac, Saint Cézaire

- Guichet d’accueil public : de la Police municipale et des services techniques de la Ville

- Cimetières de 8h à 18h

Si toutes les activités d’animations sont suspendues, certains équipements municipaux restent également ouverts au public :

- Crèches, écoles, cantines, centres de loisirs

- Centres sociaux

- Espaces Publics Numériques

- CCAS

- Aires de jeux, parcs et jardins municipaux.



Lieux essentiels de réapprovisionnement des Nîmois en cette période de confinement, les Halles et les marchés alimentaires de plein air (pas d’étaliers non alimentaires) seront maintenus ouverts.



« La Ville a prouvé lors du premier confinement général qu’elle pouvait compter sur la mobilisation et le sens du service public de ses agents » Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes (communiqué)

Démarches et information en ligne

Toutes les démarches en ligne sont conçues pour simplifier les démarches administratives depuis n’importe quel accès web, 24h/24 et 7j/7 accessibles sur le site internet nîmes.fr.

La Ville maintient son dispositif d'accompagnement téléphonique pour effectuer toutes les démarches en ligne au 04 66 76 70 01 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Actualisé régulièrement, la Ville informe les habitants des décisions prises, des mesures d’accompagnement et du fonctionnement de la Ville, sur :

- www.nimes.fr

- www.vivrenimes.fr

- l'Application Nîmes (téléchargeable sur tous les stores Androïde et Apple).



Equipements municipaux fermés

Les nouvelles mesures annoncées mercredi 28 octobre par l’Etat ont contraint la Ville à fermer certains établissements municipaux.



Equipements culturels :

- Bibliothèques

- Musées

- Théâtres

- Conservatoire



Equipements sportifs :

- Gymnases

- Piscines

- Patinoire



Equipements sanitaires et sociaux :

- Maison des associations

- Salles associatives et maisons de quartier

- Sanitaires publics : Jardins de la Fontaine, Esplanade et Mont Duplan.



Plan d'accompagnement des personnes les plus vulnérables activé

La Ville active, via son Centre Communal d'Action Sociale, le plan d’accompagnement des personnes les plus vulnérables. L'inscription au registre permet aux personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap, vivant à leur domicile, de bénéficier d'une veille et d'un suivi personnalisé : appels, recommandations, visites et assistance (près de 600 inscrits à ce jour).

Manifestations annulées ou reportées

- Jusqu’au 30 novembre : Festival du Mois du film documentaire - annulé

- 7 novembre : Elles de la Science – reportée au 13 mars 2021

- 7 novembre : Gala GFA à Pablo Neruda – annulé

- 14 novembre : Nuit des musées - reportée au 15 mai 2021

- 25 novembre : Journée Internationale de lutte contre la Violence faite aux femmes – annulées

- 28 novembre : Concert du groupe Guappecarto à la bibliothèque Carré d’Art

- 10 décembre : Show de danse inspiré du jeu vidéo Just Dance dans le hall d’accueil de Carré d’Art – annulé

- Tous les spectacles programmés jusqu’au 1er décembre au Théâtre Christian Liger sont annulés ou reportés.