Le préfet de Saône-et-Loire salue l'engagement des maires du département dans la crise sanitaire actuelle. 477 communes ont indiqué avoir mis en place un suivi des personnes les plus fragiles.

Confinement et coronavirus : en Saône-et-Loire, tous les maires sont sur le pont

Les personnes vulnérables

Pour 188 communes de Saône-et-Loire, un registre répertoriant les personnes fragiles, âgées et handicapées, existe conformément à la réglementation. Un outil qui doit pouvoir se généraliser, selon le préfet.

388 maires ont mis en place des actions d'accompagnement des personnes vulnérables par des contacts téléphoniques réguliers, le port de repas, de courses ou de médicaments par exemple.

Le point sur les marchés

Depuis le 24 mars, sur proposition ou après avis des maires, 64 marchés alimentaires très encadrés ont été autorisés par arrêté préfectoral. Pour certaines communes, cette dérogation peut concerner deux marchés hebdomadaires. A l'exception d'une demande d'une commune de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône qui ne présentait pas toutes les garanties attendues, toutes les propositions de dérogation ont été accordées.

Circuit court

Maires et services de l'Etat sont particulièrement attentifs aux dispositifs qui favorisent les circuits courts et la promotion des producteurs locaux.

Les agences postales

Concernant les obligations de service de la Poste, les maires des communes disposant d'une agence postale sont invités à se rapprocher des dirigeants de la Poste pour examiner les conditions de réouverture de leur agence. "Qu'ils n'hésitent pas à examiner leurs difficultés avec les sous-préfets d'arrondissement" explique le préfet.

La situation de la pandémie en Saône-et-Loire

Ce 1er avril, 180 personnes étaient hospitalisées dans les centres hospitaliers et cliniques de Mâcon (103), Chalon-sur-Saône (29), Le Creusot (10), Paray-le-Monial (32), Montceau-les Mines (3) et Autun (2). Trente-trois patients nécessitaient une prise en charge en réanimation. Cinquante personnes étaient décédées depuis le 12 mars des suites du Coronavirus-Covid19 en milieu hospitalier à Mâcon, Chalon-sur-Saône, au Creusot et à Paray-le-Monial.

En date du 1er avril, cinquante-six établissements médico-sociaux, dont trente-quatre EPHAD auraient fait un signalement d'au moins une personne présentant des symptômes pouvant s'apparenter au Covid 19.

Vingt établissements médico-sociaux feraient l'objet d'un suivi prioritaire ou renforcé par l'Agence régionale de santé pour des cas de coronavirus testés confirmés ou suspectés. Quatorze résidents seraient hospitalisés. Vingt-quatre résidents seraient décédés des suites du Coronavirus-Covid19 depuis le 19 mars dans une dizaine d'EPHAD.