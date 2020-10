Le maire de Reims, Arnaud Robinet, propose au gouvernement de réfléchir à la mise en place d'une ouverture sur rendez-vous pour les commerces non essentiels et les restaurants, à l'issue des 15 premiers jours de confinement.

Reconfinement : et si les restaurants et commerces non essentiels ouvraient sur rendez-vous ?

Et si les restaurants et commerces non essentiels ouvraient sur rendez-vous ? Alors que le deuxième confinement, pour lutter contre la propagation du coronavirus, vient de débuter en France, le maire LR de Reims (Marne) a soumis l'idée au gouvernement. Dans un tweet, dans lequel il mentionne le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et Jean Castex, Premier ministre, Arnaud Robinet affirme qu'il "y’a nécessité à trouver une solution pour nos commerces".

Le maire de Reims propose au gouvernement, pour limiter la casse économique, de permettre aux commerces de recevoir des clients, dans des créneaux horaires dédiés, idem pour les restaurants qui pourraient accueillir leurs clients sur réservation, tout en respectant les horaires du couvre-feu et la distanciation physique.

Hors de question de déroger aux règles du confinement, précise l'élu dans un communiqué. "Cependant, il est nécessaire d’engager dès maintenant une réflexion qui pourrait être mise en œuvre dans deux semaines, en fonction de l’évolution de la situation épidémique, afin d’aider les commerces dits non essentiels à subir moins violemment les effets de la crise sanitaire".