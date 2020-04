Confinement et télétravail : comment le vivons-nous ? La réponse du psy

Le confinement prolongé jusqu'au 11 Mai, cela signife pour certain un mois de plus en télétravail. Sans y avoir été préparés, comment le vivent les Français ? quelles sont les difficutlés rencontrées ? Réponse du psychiatre Bernard Astruc.

Il y a un mois, nous n'étions pas prêts à pratiquer le télétravail pour une durée d'au moins 8 semaines. Les entreprises non plus. Le confinement a été soudain et la mise en route abrupte.

Il faut faire bien souvent avec un ordinateur personnel, qui sature, qui n'est pas à jour et le partager avec d'autres membres de la famille. Ce n'est pas simple de s'isoler et de travailler au calme : "sans les bons outils et s'il est mal préparé, le télétravail est compliqué" reconnaît Bernard Astruc, psychiatre, cofondateur de Eutelmed, plateforme web réunissant plus de 150 professionnels de santé (généralistes, orthophonistes, psychologues, psychiatres…). Cette plateforme reçoit beaucoup d'appels depuis le début du confinement et la plupart des interlocuteurs évoquent la difficulté qu'ils éprouvent à s'organiser dans de telles conditions. Une situation encore plus stressante lorsque le manager appelle tous les jours alors que le salarié n'est habituellement tenu de rendre des comptes qu'une fois par semaine avant le confinement explique Bernard Astruc, invité de France Bleu Paris ce mercredi.

Nous recevons beaucoup d'appels de managers

Cette situation n'est pas plus facile pour les managers. "Eux-mêmes sont pris entre deux feux, et doivent organiser le travail dans des conditions inédites. Eux-mêmes sont souvent en difficulté" reconnaît le co-fondateur du site qui souligne combien le télétravail est encore plus complexe pour les patrons de PME : "Ils sont souvent managers, directeurs financiers, DRH et n'ont pas de management intermédiaire".

Difficulté face au télétravail : pourquoi consulter un psychologue ?

Grâce aux entretiens, aux échanges menés par tchat ou par vidéo, "cela permet de faire émerger des problématiques, de faire le tri entre le factuel et l'émotionnel répond Bernard Astruc : "On va creuser les émotions, que ce soit de la culpabilité ou du déni. Et on ressort de l'entretien plus apaisé, avec des idées plus claires. Ce qui permet de mieux s'organiser et d'avantage profiter du moment présent".

Les différentes phases d'adaptation au télétravail

L'adaptation au télétravail tel que nous le vivons actuellement, durant cette épidémie de coronavirus nous conduit à de nouvelles situations. Les psychologues observent plusieurs types de réactions psychologiques, plusieurs phases "qui vont de la panique à l'accoutumance, avec entre les deux la surprise et l’effet miroir = je m’adapte au fur et à mesure que le danger s’approche, car je le maîtrise". "Nous sommes pour l'instant encore entre la surprise et la panique" estime le co-fondateur d'eutelmed.com, "mais si le confinement devait durer plusieurs mois nous basculerions dans l'accoutumance".

à lire aussi Le télétravail explose avec le confinement : pas toujours possible, jamais facile