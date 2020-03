Confinement : gare aux excès en tout genre

"Et vous comment ça va?" Cette question vous l'avez sûrement déjà entendue si vous participez régulièrement à des "apéros Skype" avec vos proches et/ou vos amis. Moyen de garder le lien en période de confinement, et aussi de boire un verre pour décompresser, ils sont utiles pour votre moral, tant que vous ne buvez pas trop et trop souvent.

D'ailleurs, mardi, le préfet de l'Aisne avait interdit la vente d'alcool dans le département, pour éviter une augmentation des troubles et des violences familiales. Il s'est finalement ravisé.

Attention à la cigarette !

Avec le confinement, il faut surveiller son alimentation, puisqu'on fait nettement moins de sport, ne serait-ce que de la marche. Attention aussi à votre consommation de tabac si vous êtes fumeur. Vous avez peut être plus de temps libre pour faire des pauses, peut-être aussi plus d'angoisse et de stress à gérer : essayez de vous restreindre au maximum.

Pour ceux qui ont arrêté, cela peut être dur de tenir en cette période. Certains ne résistent pas, comme Youssef, confiné à Paris. Il avait arrêté depuis 6 mois:

Il y a deux ou trois jours, j'ai craqué. Avec l'ambiance anxiogène à la maison, ça a été le drame. Je me suis dit "stop j'en peux plus". J'ai sorti de mon sac un vieux paquet de cigarettes et j'en ai fumé deux coup sur coup pour faire passer ma détresse et mon stress.

Si vous avez peur de retomber, cherchez du soutien. Tabac info service peut vous aider au 3989.

Ne passez pas la journée devant les écrans

Malgré les beaux jours qui arrivent, on ne peut pas sortir et la tentation peut être grande de se réfugier devant sa télévision. D'ailleurs Médiamétrie relève quel'on passe beaucoup plus de temps que d'habitude à suivre les chaînes d'info : 4h49 par jour, soit plus d'une heure que la normale. Et encore, l'étude ne prend pas en compte l'ordinateur, les jeux vidéos, et les séries sur différentes plateformes.

Pour éviter de vous fatiguer les yeux, faites du sport, lisez, cuisinez, faites des jeux de société. Vous pouvez aussi jouer de la musique ! Et même pas besoin de vrai instrument pour s'amuser :

La vidéo ne dit pas combien d'eau vous devez mettre dans chaque verre pour reproduire l'intro du tube d'A-ha, Take on me. A vous de le découvrir!