Confinement : " Il faut aller absolument jusqu'à la fin du mois d'avril", dit le syndicat MG France

Les médecins et l'ensemble des personnels soignants vont écouter attentivement Emmanuel Macron lundi soir. Le président de la République s'exprimera peu après 20h à la télévision, il devrait en dire plus sur la durée du confinement en France pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Pour Jean-Louis Bensoussan, généraliste à Castelmaurou (Haute-Garonne) et secrétaire général du syndicat MG France il ne faut pas relâcher les efforts qui commencent à payer.

" Il faut absolument aller jusqu'à la fin du mois d'avril, je vois mal comment on pourrait lever le confinement avant cette période" - Jean-Louis Bensoussan

Jean-Louis Bensoussan espère que le confinement ne sera pas levé avant la fin de ce mois d'avril, "d'autant plus qu'on sait maintenant que les écoles ne rouvriront pas avant le début du mois de mai, il faut faire coïncider le confinement généralisé avec cette fermeture d'écoles, on va obtenir comme ça un vrai blocage de la propagation de l'épidémie et pouvoir préparer dans de bonnes conditions la sortie du confinement ", dit-il sur France Bleu.

" On peut aussi imaginer un déconfinement par classes d'âge et par catégories" - Jean-Louis Bensoussan

La piste d'un déconfinement par région a été évoquée, "On peut aussi imaginer un déconfinement par classes d'âge et par catégories, puisqu'il y a des âges qui sont beaucoup plus à risques que d'autres en terme de cas graves ", dit le secrétaire général d'MG France.

REACTION - Le Dr Jean-Louis Bensoussan Copier

Les symptômes du Covid-19 ont évolué

Les symptômes du Covid-19 ont "évolué au fil des semaines", raconte le Dr Bensoussan. "Au départ c'était les symptômes classiques (la toux, fièvre et courbatures) et au fur et à mesure les choses ont bougé, on a parlé de la perte de l'odorat, de la perte du goût, on voit aussi désormais des signes cutanés, des éruptions, des sortes d'engelures au niveau des pieds".

Les autres pathologies oubliées

Le Dr Bensoussou alerte sur le fait que les patients sont de moins en moins nombreux à consulter en ce moment pour d'autres pathologies. "Les messages ont été un peu contradictoires", regrette-il, "on leur a dit de rester chez eux puis ensuite on leur a dit d'appeler leur médecin traitant".

" Les patients ont tendance à minimiser les signes qu'ils ont aujourd'hui en dehors du Covid, il n'y a pas que le Covid " - Jean-Louis Bensoussan

Le généraliste de Castelmaurou veut rappeler que les consultations sont essentielles : "Les médecins traitants sont là, sont disponibles, ils ont développé des possibilités de télé-consultations [...] donc on peut suivre nos patients chroniques, quand un diabétique ne va pas bien il faut qu'il nous appelle, quand un insuffisant cardiaque ne va pas bien il faut qu'il nous appelle [...] les patients ont tendance à minimiser les signes qu'ils ont aujourd'hui en dehors du Covid".