Confinement: Kanopée, une application bordelaise pour limiter les troubles du sommeil

Le CHU de Bordeaux vient de mettre au point un outil pour évaluer votre niveau de stress et ses conséquences, problèmes de sommeil et comportements addictifs: l'application Kanopée à télécharger gratuitement sur votre smartphone.

Vous avez des troubles du sommeil depuis le début du confinement, ou tendance à boire de l'alcool ou fumer plus? Ce sont des symptômes de stress, d'anxiété et peut-être de dépression liés à la crise du Covid-19.

L'équipe du professeur Pierre Philip, responsable de la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux, a mis au point Kanopée, première application en France qui propose un repérage clinique et des conseils par un compagnon virtuel. Elle est téléchargeable gratuitement sur Googlestore depuis mercredi sur votre smartphone.

Le professeur Pierre Philip répond aux questions de France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde: Est-ce que le grand public peut vraiment obtenir des réponses via ce que vous appelez des "compagnons virtuels"?

Pierre Philip: Kanopée, c'est un filet bienveillant qui se déploie sur la population et il est construit sur plusieurs étages. Le premier, c'est de discuter avec l'agent (virtuel) pour faire un point sur votre état de santé. Dans une grande majorité de cas, la consommation d'alcool, de tabac et les plaintes insomniaques sont assez raisonnables et donc, on va les rassurer par rapport à leurs inquiétudes qui sont importantes dans ces périodes de confinement.

Si les plaintes dépassent un certain seuil, que notre agent peut quantifier précisément, on va vous proposer un suivi sur 15 jours sur un agenda. Soit sur votre consommation d'alcool et de tabac, soit sur la régularité de vos horaires de sommeil. Et au bout de ces 15 jours, on va faire un bilan avec vous; s'il témoigne de problèmes, on va vous proposer des solutions personnalisées que vous pourrez mettre en place directement. On espère que ces solutions vont régler les problèmes de 80% des personnes.

Si néanmoins, à ce stade, vous exprimez toujours des plaintes, la valeur ajoutée de Kanopée, c'est que vous pourrez, directement depuis l'application, envoyer une demande de consultation à un service de référence du CHU de Bordeaux et à ce moment-là, un soignant humain reprendra contact avec vous.

Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter sur notre niveau de stress et d'anxiété?

La réponse sonore du professeur Philip: