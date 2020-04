Confinement : la vaccination des tout-petits doit continuer selon les médecins

La vaccination des tout-petits est considérée comme faisant partie des consultations « urgentes » qui restent donc autorisées dans le cadre du confinement.

C'est même indispensable selon les syndicats de pédiatres qui invitent les parents à ne surtout pas repousser la vaccination des enfants de moins de 2 ans, contre des maladies potentiellement graves, comme la rougeole ou la méningite et à respecter le calendrier de vaccination obligatoire.

Ces vaccinations peuvent se faire dans les cabinets de pédiatres, de généralistes mais également auprès de la PMI, la Protection maternelle et infantile. Et pour cela, il faut téléphoner pour programmer le rendez-vous qui se fera sous des conditions sanitaires très strictes, explique Catherine, médecin de PMI dans la Manche :

De peur d'éviter une épidémie, il ne faut pas en provoquer d'autres. Si on prend du retard dans le calendrier vaccinal et qu'on arrête les vaccinations type rougeole ou coqueluche, ça pourrait avoir de graves conséquences dans quelques mois et on pourrait voir resurgir des maladies. Par exemple, la coqueluche, c'est très grave pour les enfants, qui peuvent se retrouver en réanimation.