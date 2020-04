Confinement: la vente de tabac a littéralement explosé dans la région

S'il fallait une démonstration par l'exemple, le constat est là: depuis que la Belgique a fermé ses frontières la vente de tabac a littéralement explosé dans la région. Ce qui fait dire à Patrick Falewee, le responsable de la Fédération Nationale des Débitants de Tabac, que "la baisse de la vente du tabac à chaque augmentation du prix du paquet lié à l'augmentation des taxes ne signifie pas pour autant qu'il y a une baisse de la consommation".

Et pas seulement dans les villes frontalières, des buralistes de la Somme ont constaté également une recrudescence de leur activité. "La Belgique n'est qu'à 120 kilomètres de chez nous, constate Philippe Laveau qui tient un bureau de tabac à Montdidier, les gens vont facilement y passer une journée, on mange au restaurant et on fait le plein de tabac". Et il reconnaît ceux qui ont l'habitude de faire des kilomètres pour s'adonner à leur addiction: "quand ils entrent chez nous ils découvrent les tarifs et prennent de grandes quantités malgré les prix parce qu'ils sont habitués à faire des achats groupés".

J'ai doublé mes ventes...

Plus près de la frontière belge, Jean-Daniel Russier est débitant de tabac à Tourcoing, la Belgique n'est qu'à trois kilomètres. "Quand j'ouvre le matin, il y a déjà plus de 30 personnes qui font la queue sur le trottoir". Et quand il fait ses comptes les chiffres parlent d'eux mêmes. "Quand la frontière va rouvrir mon magasin va repasser à 4500 ou 5000 euros de vente de tabac par jour alors rien que ce lundi matin j'ai déjà vendu pour 7500 euros".

Mais ces résultats sont à nuancer, selon Patrick Falewee, "dans les centres villes et notamment dans les rues piétonnes certains bureaux de tabac ont du fermer parce-qu'ils ne voyaient personne compte tenu du confinement, les rues sont désertes".