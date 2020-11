Le CHU de Bordeaux appelle les personnes qui ont besoin de soins urgents, comme les victimes d'un AVC, à ne pas fuir l'hôpital. Malgré le confinement, l'activité continue dans de nombreux services. Et un accident vasculaire cérébral doit être pris en charge dans les six premières heures.

Confinement : le CHU de Bordeaux invite toute personne victime d'un AVC à venir le plus vite possible

Les hôpitaux s'organisent face à l'arrivée du pic de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 prévu autour du 15 novembre. Lundi 2 novembre, le CHU de Bordeaux a ainsi déclenché son plan blanc : certains soins considérés non urgents sont donc déprogrammés.

Mais de nombreuses interventions sont maintenues et des services restent ouverts comme l'oncologie, la maternité ou encore le pôle neurosciences cliniques du CHU qui traite les AVC. Lors du premier confinement, au printemps dernier, François Rouanet, le chef de ce service a constaté une "diminution du nombre de personnes qui avaient fait des AVC de 13% exactement". Pourtant, en Nouvelle-Aquitaine, il y a environ 18.000 AVC par an, soit "deux par heure", précise le docteur. Cette baisse s'explique en grande partie parce que certaines personnes "avaient peur d'attraper le Covid en venant à l'hôpital".

"Plus on s'occupe du patient tôt, mieux c'est"

Sur les 18.000 personnes qui font un AVC dans l'année, un tiers va garder des séquelles et 20% risquent d'en mourir, selon le chef du pôle neurosciences cliniques du CHU. "En fonction de la zone du cerveau qui est touchée, si c'est la zone qui s'occupe du langage, la personne va perdre la capacité de parler ou comprendre etc. Nous avons des traitements à proposer mais il faut le faire très vite. Plus on s'occupe du patient tôt, mieux c'est parce que moins son cerveau aura été abîmé".

Un accident vasculaire cérébral doit ainsi être pris en charge dans les six premières heures, maximum.

Appeler le 15

Si vous êtes victime d'un AVC il faut appeler le 15. Dès votre arrivée aux urgences du CHU vous êtes attendu par les médecins et pris en charge. Même les AVC plus "légers" qui durent seulement quelques heures avec des conséquences moins lourdes "par exemple, la personne a juste une difficulté à tenir les objets" sont à prendre très au sérieux. "Pourquoi ? parce que nous on est très efficace pour éviter le deuxième épisode" explique François Rouanet. Les premiers AVC de ce genre sont en effet souvent des avertissements. Cela "indique qu'il y a quelque chose d'anormal sur la circulation du cerveau. Et ces patients-là, pour lesquels on n'a pas fait de bilan, risquent de faire un second AVC. C'est un peu ce qu'on a vu cet été après le premier confinement."

François Rouanet, chef du pôle neurosciences cliniques du CHU de Bordeaux. © Radio France -

Pour l'heure, le CHU de Bordeaux ne remarque pas de baisse de fréquentation dans ce service contrairement au printemps dernier et les 16 lits de soins intensifs sont au complet, les patients y restent généralement 48 heures. Mais le docteur tient toutefois à rappeler que toutes les mesures sanitaires sont mises en place "avec des filières et des circuits spécifiques pour éviter de les mélanger avec les patients Covid ou une suspicion de Covid".

Les jeunes également touchés par des AVC

Les trois quarts des AVC touchent les personnes de plus de 65 ans. Mais un AVC peut toutefois concerner tout le monde, à tout âge. Les spécialistes remarquent d'ailleurs une augmentation du nombre d'AVC chez les adultes jeunes.

C'est souvent l'hygiène de vie. L'alimentation trop salée, pas assez d'exercices physiques au quotidien.

"On ne fait pas un AVC tout à fait par hasard, ça se cultive", souligne le chef du pôle. L'hypertension artérielle est le premier facteur de risque : "Ça c'est souvent l'hygiène de vie. L'alimentation trop salée, pas assez d'exercices physiques au quotidien. Il faut aussi éviter le tabac et l'alcool".

Le docteur note même que la moyenne d'âge des personnes concernées diminue, cela serait lié aux "modes de vie actuels".