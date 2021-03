Confinement : "Le moment est venu d’envisager des dispositions pour la région parisienne" selon Jean Castex

Un nouveau confinement de tout ou partie de l'Ile-de-France se rapproche encore ce mardi soir. "Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région parisienne", a déclaré Jean Castex sur BFMTV, en réponse à une question sur un éventuel reconfinement. "Les données sont réunies", a-t-il ajouté. "Incontestablement, on est sur un point d'équilibre extrêmement précaire." Ce reconfinement fait partie des hypothèses sur la table du gouvernement précise-t-il.

La prise de décision se fera sur les mêmes critères que ceux utilisés pour faire face à la crise dans les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais - le taux d'incidence, la tension hospitalière, etc. et "nous constatons aujourd'hui que nous sommes dans une situation préoccupante, critique et très clairement, des mesures du même type que celles que nous avons utilisées dans les autres parties du territoire sont sur la table. C'est une hypothèse."

Un Conseil de défense est convoqué ce mercredi à l'Elysée et pourrait acter de nouvelles mesures pour l'Ile-de-France où les services de réanimation sont saturés.

"Situation préoccupante, critique"

La situation s'est effectivement aggravée ces dernières semaines dans la région avec plus de 1.100 personnes admises en réanimation, soit un quart du total dans le pays. Le pic de la deuxième vague a ainsi été dépassé. De nombreux transferts de patients étaient prévus ces prochains jours mais les professionnels de santé sont confrontés au refus de certaines familles, inquiètes du déplacement et de l'éloignement.

De plus, le taux d'incidence (nombre de personnes contaminées pour 100.000 habitants sur sept jours) dans la région a dépassé 400 ce lundi, selon les derniers chiffres publiés par l'Agence Régionale de Santé. C'est au-delà de ce taux d'incidence de 400 que le département du Pas-de-Calais avait été confiné le week-end par le gouvernement, tout comme Dunkerque et son agglomération et une partie des Alpes-Maritimes.

Le Premier ministre se fera vacciner si AstraZeneca obtient le nouveau feu vert du régulateur européen

Par ailleurs, Jean Castex a annoncé qu'il se ferait vacciner "très rapidement" si la suspension d'AstraZeneca est levée, qualifiant ce vaccin d'"utile, même et surtout pour les formes graves de la maladie". "Jusqu'à présent, je m'étais fixé une ligne de conduite, c'est-à-dire me faire vacciner quand mon tour viendra, pas de passe-droit", a déclaré Jean Castex, âgé de 55 ans et qui ne déclare "pas de co-morbidité connue". "Mais compte tenu de ce qui vient de se passer pour AstraZeneca", qui a vu son vaccin suspendu dans une bonne partie de l'Europe, "je me suis dit effectivement qu'il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement (...) pour montrer à mes concitoyens que la vaccination, c'est la porte de sortie de cette crise et qu'on peut y aller en toute sécurité", a-t-il poursuivi. L'Agence européenne des médicaments doit rendre son avis ce jeudi. Dès ce mardi, elle a dit rester "fermement convaincue" des bénéfices du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19.