Confinement : le moral des Brestois en berne, la mairie recense les structures d'aide psychologique

Les Brestois sont plus nombreux à souffrir d'anxiété, d'inquiétudes ou d' "idées noires" depuis le début du second confinement, selon une étude menée par les services de la Ville. Brest Métropole recense donc les structures d'aide psychologique existantes sur le territoire.

Anxiété, inquiétude, idées noires... Le moral des Brestois souffre du second confinement. C'est le résultat d'une étude menée par le service Promotion de la Santé de Brest Métropole auprès d'une vingtaine de structures d'écoute et d'assistance aux plus fragiles. L'enquête souligne une "augmentation nette" des ces troubles psychologiques. Les personnes isolées, malades ou précaires sont les plus touchées, ainsi que les étudiants.

Des services d'écoute gratuits et ouverts à tous

La Ville craint que "les modifications engendrées par cette crise (diminution des interactions sociales, changement de rythme du fait du télétravail, angoisse liées à la crainte d’une crise économique) aient des répercutions psychiques immédiates mais aussi à long terme."

Face à ce constat, les services de Brest Métropole ont compilé les noms, adresses et numéros de téléphone des structures d'aide psychologique actives sur le territoire. Certains sont destinés au grand public, d'autres sont spécifiquement prévus pour les professionnels de la santé.

L'écoute, gratuite, est assurée par des professionnels ou des bénévoles formés. La liste complète est disponible ici.