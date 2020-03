Confinement : le préfet de Meurthe-et-Moselle décide la fermeture de tous les parcs et espaces verts

La mairie de Nancy avait déjà fermé ses parcs et jardins, le préfet de Meurthe-et-Moselle, Eric Freysselinard va plus loin encore pour faire respecter le confinement consécutif à l'épidémie de coronavirus.

"Persistance de certains comportements individuels"

Un arrêté préfectoral prévoit la fermeture à partir de ce samedi 21 mars et jusqu'au 31 mars de tous les parcs et espaces verts du département de Meurthe-et-Moselle. Une décision prise, selon un communiqué de presse, pour faire "face à la persistance de certains comportements individuels observés depuis le 17 mars 2020 (footing en couple, promenades pédestres en forêts en famille ou entre amis, sorties vélo autres qu’à proximité immédiate de chez soi ou à but professionnel, etc.) et dans un contexte de conditions climatiques favorables".

Le préfet de Meurthe-et-Moselle que l'activité physique doit être limitée dans l'espace et dans le temps et que tout contrevenant s'expose à une amende de 135 euros.

Avertissements dans les Vosges et en Meuse

De leur côté, les préfets de Meuse et des Vosges ont lancé un avertissement concernant la fréquentation des zones boisées. "Pas question que les gens se promènent ce week-end" prévient Pierre Ory, le préfet des Vosges.