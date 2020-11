Confinement :le renforcement des contrôles notamment à Marseille

Et suivant les secteurs de la ville ce sentiment est plus ou moins partagé. Ce constat est renforcé par l'impression d'absence sur le terrain des forces de police et de gendarmerie. Nous avons voulu nous rendre compte par nous-même de ce sentiment. Ce jeudi entre 10h30 et 15 heures j’ai sillonné Marseille à pieds, en scooter, en métro et en tram.Le constat est simple, je n'ai pas été contrôlé, je n'ai croisé aucune patrouille de police ou de gendarmerie, j’ai vu une voiture de la police municipale en haut de la Canebiére et une autre de la police nationale stationnée sur le bord de mer.

Mon périple dans Marseille.

Départ 10h 30 en scooter des Camoins, tout près des collines de Pagnol, direction le centre commercial de la Valentine. Devant l’hypermarché, le balai des caddies, la plupart des clients ont le masque, une dame porte des gants, une autre nettoie avec du gel hydo alcoolique la poignée. Zéro force de l’ordre, pourtant je cherche. 11h15, un stop à Saint Barnabé, un petit marché, des lycéens .Ici près de la moitié de ces jeunes portent le masque sous le nez ou au bras, on veut respirer me dit Lucas en seconde .12h 15 direction le centre-ville et le quartier Noailles. Malgré les caméras de vidéosurveillance et la proximité du commissariat de la Canebiére, j'observe les trafics habituels, environ un passant sur trois ne porte pas du tout le masque. L'accès au marché est contrôlé par des vigiles. Le problème est dans les rues tout autour. Zéro force de l’ordre, pourtant je cherche.

13h30, direction les 5 Avenues, peu de monde à bord, un siège sur deux est inoccupé. Dans toute la rame, seule une dame ne porte pas de masque. Au retour je descends sur la Canebiére Je décide alors de poursuivre mon chemin en métro. Les annonces sonores sur le port du masque sont inaudibles tout comme celles dans les rames. Des passagers le portent sous le nez. Zéro force de l'ordre, pourtant je cherche.

Après 45 minutes sous terre , je récupère mon scooter direction les plages ,un trajet par la rue Paradis et le Prado, quelques joggers se défoulent ,j 'arrive toujours sans contrôle à l'escale Borelly ,un beau soleil ,des promeneurs avec leurs chiens , la poussette pour certains , un baigneur. Zéro force de l'ordre, pourtant je cherche.

14h45 je rentre à mon bureau à la Joliette par la corniche et le Vieux Port . Zéro force de l'ordre, je ne cherche plus.