Confinement : les médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine alertent sur la chute des consultations

L'union régionale des professionnels de santé (URPS) de Nouvelle-Aquitaine alerte sur la chute des consultations depuis le début de la crise du coronavirus. Avec le confinement, les cabinets sont désertés par les patients : les médecins libéraux craignent pour le suivi et la santé des plus fragiles.

Le coronavirus et le confinement ne doivent pas faire oublier les autres maladies : c'est le message d'alerte lancé ce jeudi 9 avril par les médecins libéraux de Nouvelle-Aquitaine réunis au sein de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS). Ils s'inquiètent de la désertion des cabinets médicaux depuis le début de la crise.

Les patients fuient les consultations

Beaucoup de patients ont notamment annulé leurs rendez-vous, afin de respecter le confinement mais aussi par peur d'être contaminés en cabinet par des malades du covid-19. Parmi eux, des personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui nécessitent un suivi régulier pour ne pas que leur santé se dégrade.

Ce sont ces malades qui inquiètent en premier lieu le docteur Guillaume Darmaillacq, médecin généraliste à Amou dans les Landes, et membre de l'URPS : "il faudrait éviter qu'on ait une surmortalité liée à la décompensation de toutes ces maladies chroniques, qui en ce moment ne sont pas prises en charge par les médecins traitants. Je pense par exemple aux diabètes, aux insuffisances cardiaques, à Alzheimer. Il faut surveiller de très près ces patients".

Une plateforme de téléconsultation dédiée

Guillaume Darmaillacq compte entre 20 et 30% de patients en moins dans son cabinet depuis le début de la crise. Des patients qu'il perd complètement de vue. Afin de pouvoir continuer à les suivre, l'URPS a mise à disposition une plateforme de téléconsultation, monmedecin.org. "Çapermet de faire de la consultation à distance, de suivre les patients, et de repérer les patients qui auraient besoin d'une consultation physique parce que le médecin suspecterait une décompensation de leur pathologie" explique le docteur Darmaillacq.

Cette plateforme est gratuite pour les médecins comme pour les patients, et pensée pour être la plus simple d'utilisation possible. Les rendez-vous peuvent se prendre par simple appel ou sms avec votre médecin. Un suivi au téléphone est également dispensé par certains généralistes pour les patients âgés, peu à l'aise avec internet ou les technologies. Le tout est censé offrir une continuité des soins, malgré le confinement.

Les médecins généralistes rappellent également qu'en cas de consultation en cabinet, toutes les mesures d'hygiène sont prises pour éviter une contamination, et que certaines consultations peuvent se faire directement au domicile du patient en fonction des cas.