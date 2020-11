Confinement: les professionnels du Pôle santé de Mimizan en appellent aux dons

Les professionnels du Pôle de Santé de Mimizan lancent un appel à la générosité. Depuis août, kinés et infirmières assurent du lundi au vendredi des dépistages Covid. Mais face aux tests qui s'intensifient,leur stock de matériel de protection diminuent. Aujourd'hui ils n'ont plus de gants.

Aujourd'hui, ils n'ont plus de gants et bientôt plus de surblouses. Les professionnels du Pôle de Santé de Mimizan en appellent aux dons. Depuis août, à la demande des laboratoires débordés, ils assurent du lundi au vendredi, entre 13h et 14h30, des dépistages Covid. Ce sont des infirmières libérales et des kinés qui, sur leurs jours de repos, se relaient pour assurer ce qu'ils appellent "une action de santé publique". Entre 20 et 23 personnes sont testées chaque jour en mode drive au Pôle santé de Mimizan.

Aujourd'hui les dépistages s'intensifient et le stock de matériel diminue. "De quoi remettre en question la poursuite de cette mission de dépistage" explique Maylis Grégoire, coordinatrice du Pôle Santé de Mimizan. Face à la pénurie de matériel, Maylis Grégoire va alors lancer l'appel aux dons, via les réseaux sociaux. Un appel relayé par les professionnels de santé qui interviennent au Pôle comme Vanessa Ortiz.

Sur France bleu Gascogne, Maylis Grégoire témoigne de ce manque de matériel: "On est très soutenu par la commune de Mimizan avec qui on fait beaucoup de réunions. A chaque fois, ils nous posent la question de savoir si tout va bien, si on s'en sort mais c'est vrai que derrière, on a ce manque de matériel. Le nerf de la guerre reste l'argent. Alors on a fait un appel aux dons avec nos propres moyens sur nos réseaux sociaux."

Le matériel de protection: une denrée devenue rare et chère

A la question de savoir si c'est à la population d'équiper les soignants, la coordinatrice du Pôle Santé de Mimizan est bien embêtée pour répondre. "Nous aurions aimé compter sur les laboratoires pour nous aider. Je comprends que ce soit très difficile pour tout le monde. L'équipement aujourd'hui devient une denrée rare, une denrée très chère. Tout le monde en a besoin. Ce confinement, contrairement à celui du printemps dernier, est partiel donc toutes les entreprises restent ouvertes et tout le monde a besoin de ce matériel. Aujourd'hui on se bat pour une population, on se bat pour quelque chose dont on ne tire aucun profit. Est-ce que c'est à la population d'assumer? Je ne sais pas. Peut être aux communes davantage. Et peut être aux autorités aussi."

Les personnels du Pôle Santé de Mimizan en charge du drive dépistage ont besoin de gants en latex, de surblouses, de surchaussures, de solution hydro-alcoolique. Les dons peuvent être déposés à la Maison de santé de Mimizan à n’importe quel moment de la journée. (10 Rue des Trois Pignes, 40200 Mimizan)