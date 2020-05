Confinement : les ventes de tests de grossesse s'envolent dans les supermarchés

Conséquence inattendue de la pandémie, les ventes de tests de grossesse s'envolent. En vente libre depuis 2014 dans la plupart des supermarchés, ces tests sont pris d'assaut dans les petites, moyennes et grandes surfaces, selon l'Observatoire des ventes de la grande distribution Nielsen.

Si on remonte à la première semaine de confinement, du 15 au 22 mars, cette semaine-là, les ventes de ces tests de grossesse progressent de 6 % par rapport à la même période l'année dernière en 2019 et ça ne cesse d'augmenter : +18 % la deuxième semaine, 28 % la troisième, 32 % la quatrième et 37 % la cinquième, du 13 au 19 avril. À l’inverse, les ventes de préservatifs sont en forte baisse.

Des cycles perturbés à cause du stress lié au confinement

Cette hausse des ventes de tests de grossesse ne signifie pas forcément que les naissances vont exploser dans les mois qui viennent. L'une des explications envisagées, c'est que de nombreuses femmes auraient un cycle perturbé pendant le confinement, une période particulièrement stressante.

Pour ces femmes, l'achat de tests de grossesse sert plutôt à vérifier qu'elles ne sont pas enceintes.