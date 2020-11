Confinement - Maladies chroniques, contraception, addictions : des mesures pour la continuité des soins

Un arrêté autorise désormais les infirmiers et les pharmacies, prestataires de service ou distributeurs de matériel à prodiguer les soins nécessaires à des patients atteints de pathologies chroniques au-delà de la date-limite de la prescription. L'arrêté paru ce dimanche 8 novembre 2020 au Journal officiel doit faciliter la poursuite des traitements et des soins durant le confinement et alors que la crise sanitaire liée au coronavirus prend de l'ampleur.

Répondre aux inquiétudes

Il s'agit de "protéger les professionnels de santé et leurs patients de l'infection" et de s'adapter au "risque d'indisponibilité des professionnels de santé dans la gestion de la crise", explique le texte du ministère de la Santé. L'arrêté tente de répondre ainsi aux inquiétudes des professionnels de santé et de leurs patients face - notamment - aux déprogrammations d'interventions dans les hôpitaux ou à la baisse des consultations "hors Covid" chez les généralistes.

Un volet "contraception"

Outre les pathologies chroniques, l'arrêté comprend également un volet "contraception". Sur ce point, pour éviter un arrêt intempestif de la pilule contraceptive, le texte facilite la délivrance des produits nécessaires. Par ailleurs, "les modalités pratiques de réalisation de l'IVG par voie médicamenteuse en dehors d'un établissement de santé par les médecins et les sages-femmes" sont assouplies. Il permet que la prise des médicaments soit effectuée via une consultation en télémédecine, avec "dispensation en pharmacie d'officine" des produits nécessaires.

Enfin, les spécialistes des addictions ont également lancé l'alerte sur la délicate question du soin aux personnes toxicomanes. Là encore il sera désormais possible de se procurer des "traitements de substitution aux opiacés".