Confinement partiel dans le Pas-de-Calais, mode d'emploi

Les habitants du Pas-de-Calais s'apprêtent à vivre leur premier week-end de confinement. Un peu comme au printemps dernier ils devront justifier leurs déplacements et les limiter au maximum mais les contraintes seront un tout petit peu allégées.

Du vendredi soir avec l'entrée en vigueur du couvre-feu à 18h au lundi matin, les 1 million 500 mille habitants du Pas-de-Calais sont donc priés de rester chez eux! Un confinement partiel qui sera de rigueur, comme prévu, pour les 4 week-ends du mois de mars.

Il va donc falloir ressortir les attestations dérogatoires pour justifier tout déplacement. Les sorties sont autorisées pour les achats de première nécessité , les denrées alimentaires ou les médicaments par exemple. Mais elles seront aussi possibles pour se rendre à un rendez-vous médical ou chez un professionnel du droit, comme les avocats ou les notaires. Par contre tous les commerces réputés "non essentiels" resteront fermés.

Les activités sportives individuelles, la course à pied par exemple, seront également possibles, ainsi que les promenades en famille mais pas plus d'une heure et dans un périmètre de 5 kilomètres autour du domicile.

Les déménagements qui avaient été programmés seront autorisés, ainsi que les déplacements vers les lieux de culte. Quant aux manifestations elles pourront également se dérouler à condition bien-sûr d'avoir été déclarées en préfecture.

Enfin en ce dernier week-end de vacances pour les élèves de l'académie de Lille, le préfet, Louis Le Franc, a demandé aux forces de l'ordre de "faire preuve de discernement lors des contrôles sur les routes du retour".

Ces mesures, même si elles sont contraignantes doivent nous permettre d'enrayer la propagation inquiétante du virus... (Louis Le Franc)

La situation sanitaire du Pas-de-Calais ne cesse de se dégrader depuis plus d'une semaine. Non seulement le taux d'incidence de la maladie est deux fois supérieur à la moyenne nationale, mais le variant anglais, beaucoup plus contagieux, concerne désormais près de 70% des cas de covid dans le département.

Les variants brésiliens et sud-africains ont même été détectés dans l'ancien bassin minier.

Accélération de la campagne de vaccination

Pour accompagner ces nouvelles mesures de prévention, les services de santé vont par ailleurs intensifier la campagne de vaccination dans Pas-de-Calais. Le premier ministre, Jean Castex, l'a annoncé lors de son point presse ce jeudi soir, 10 mille doses de vaccins supplémentaires sont arrivées dans le département.

Et pour permettre d'accélérer encore la cadence, les centres de vaccination du département seront ouverts ce week-end et renforcés par la mise en place de 3 "vaccinodromes" temporaires à Calais, Boulogne et Béthune.

"Cela devrait nous permettre de procéder à près de 7000 injections dès ce premier week-end" espère Reynald Lemahieu, le directeur départemental de l'ARS (Agence Régionale de Santé). Ces trois centres supplémentaire seront réactivés dans 28 jours pour assurer la deuxième injection du vaccin.