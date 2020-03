Confinement : pas plus d'abandons d'animaux que la normale se félicite la SPA

Alors que tous les refuges sont fermés au public, la SPA (la Société protectrice des animaux) redoutait que certains propriétaires abandonnent leurs chiens ou leurs chats par crainte de contamination au coronavirus, une crainte non fondée. Et bien il n'y a pas plus d'abandon que la normale.