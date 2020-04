Confinement prolongé jusqu’au 11 mai : 3 questions au Professeur Épaulard

Encore 4 semaines de confinement

Pr Olivier Épaulard : "On a clairement vu l’effet positif de ce confinement sur l’état de santé, sur le nombre d’entrées à l’hôpital, sur le nombre d’entrées en réanimation. Donc on a un confinement qui marche parce que les gens l’ont très bien respecté. Je suis partagé parce qu’à la fois c’est quelque chose de dur à demander aux gens, mais sur un plan de santé publique, je pense immédiatement au nombre de vies que ça va sauver, et je pense que c'était la bonne chose à faire."

Réouverture progressive des établissements scolaires à partir du 11 mai

Pr OÉ : "C’était une décision difficile à prendre. Qu’est ce qu’il fallait faire pour tous ces enfants scolarisés y compris au lycée, qui sont dans des conditions pédagogiques très hétérogènes parce que tout le monde n’a pas le même accès aux écrans ? C’était la balance, l'équilibre entre la santé publique et l’éducation. Et vous noterez bien qu’il (Emmanuel Macron, ndlr) n'a pas dit 'on va tout rouvrir'. Il a été annoncé qu’on allait rouvrir progressivement, ce qui laisse de la souplesse pour ne pas rouvrir tout d’emblée mais peut être région par région, classe d’âge par classe d’âge. (…) On verra où on en sera en terme de circulation de la maladie dans un mois".

Les personnes fragiles sortiront du confinement plus tard

Pr OÉ : "Ça me semble du bon sens. Le confinement a deux intérêts : le premier c’est que si tout le monde se confine, le virus arrête de circuler. Par ailleurs il permet à ce que les personnes fragiles ne soient pas atteintes, donc qu'on annonce une levée en deux temps (...), ça me semble aussi justifié sur un plan médical. Est ce qu’il fallait le faire plus tôt ou plus tard? J’ai tendance à penser que le plus tard est le mieux."