Confinement : l'hôpital de Landerneau adapte la prise en charge en psychiatrie

Comment accueillir et soigner les patients en service psychiatrie, en plein confinement, avec les risques liés au coronavirus ? L'hôpital de Landerneau, qui doit venir en soutien du CHRU de Brest pendant cette épidémie, adapte la prise en charge de ses patients pour éviter tout incident.

Moins de patients sur place

L'équipe essaie de travailler les alternatives à l'hospitalisation : le nombre de patients accueillis a ainsi été réduit depuis le début du confinement. "Quand un patient arrive aux urgences pour mal-être ou troubles psychiatriques, on fait une consultation, explique la cheffe de pôle Brigitte Bergot. Il y a ensuite soit une prise en charge en hôpital de jour, ce qui est plus contrôlé en ce moment, soit quand c'est absolument nécessaire une hospitalisation à temps complet".

Pour les patients déjà connus dont l'état s'est détérioré, "on peut organiser ce qui ressemble à une hospitalisation à domicile", précise Brigitte Bergot Une infirmière en psychiatrie intervient alors chez le patient une à deux fois par jour, de même qu'un médecin spécialiste de façon hebdomadaire. Quatre patients ont bénéficié de ce dispositif depuis le début du confinement, dont trois ne vivent pas seuls.

Adapter la vie au pôle psychiatrie

Le contexte de confinement peut perturber certains patients. Les gestes barrière sont donc observés, mais en faisant tout pour limiter l'isolement complet. "Les visites sont suspendues, la circulation des patients qui arrivent est régulée et les repas sont pris individuellement", énumère Brigitte Bergot, cheffe du pôle psychiatrie.

Pour les nouveaux arrivants, "on explique les conditions et les contraintes que représente le confinement sur l'hospitalisation", indique la cheffe de pôle. Ils se retrouvent alors en chambre individuelle avec des activités en solo et une circulation limitée : des mesures plutôt bien comprises par ces personnes, inquiètes comme tout le monde de la propagation du virus.

Au bout de trois semaines, chacun a davantage de souplesse pour circuler dans l'établissement : "on leur explique qu'il faut porter les masques et qu'ils _peuvent rester ensemble en respectant les distances sociales_, précise Brigitte Bergot. On fait toujours des activités par petits groupes pour qu'ils ne soient pas désœuvrés et ne tombent pas dans une certaine tension".