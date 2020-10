Reconfinement : "Si on ne se responsabilise pas, on n'aura pas le choix" estime Olivier Rogeaux, infectiologue

"Cette deuxième vague en Savoie est beaucoup plus grave que la première que nous avons eu en mars." Le docteur Olivier Rogeaux est très inquiet. Tous les voyants sont au rouge dans nos départements : 2000 personnes contaminées chaque semaine et un taux d'incidence en Savoie et en Haute-Savoie supérieur à la moyenne nationale (environ 540 cas pour 100.000 habitants contre 338).

"Si d'ici quinze jours, la situation ne s'améliore pas, on va forcément parler de reconfinement" - Olivier Rogeaux, infectiologue

Pour éviter un éventuel reconfinement, l'infectiologue martèle encore et encore les mêmes consignes : "respectez les gestes barrières, respectez le couvre-feu et portez votre masque." Un rappel nécessaire, car si la majorité des personnes appliquent ces consignes, il y a encore trop de réunions de familles qui finissent en cluster.

Les clusters familiaux

Un peu moins de 100 personnes hospitalisées à Chambéry, dont 17 en réanimation et pour la plupart, c'est lors d'un repas ou d'un fête de famille que le virus s'est propagé. Pour faire face à cet afflux de personnes malades, l'hôpital de Chambéry a annoncé ce lundi l'ouverture de 8 lits supplémentaires en réanimation.