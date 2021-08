Confinement strict en Martinique : "On se retrouve comme en mars 2020", décrit une ancienne gendarme de Laval

La Guadeloupe est à son tour concernée par un confinement strict depuis ce mercredi 11 août : la plupart des commerces sont fermés et les habitants ne peuvent plus sortir à plus d’un kilomètre de chez eux. Le nombre de cas de Covid-19 explose, tout comme en Martinique où les mêmes restrictions sont en place depuis ce mardi 10 août. La situation est pesante, comme le raconte Sabrina, une ancienne gendarme de Laval. Après avoir travaillé sept ans en Mayenne, elle s'est installée à Fort-de-France il y a trois semaines.

"J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé"

Sabrina vient d'être mutée à Fort-de-France : elle a posé ses valises en Martinique alors que l'épidémie de coronavirus repartait à la hausse dans ce territoire d'Outre-Mer. "Je suis tombée en plein dans la crise qui s'est aggravée au fur et à mesure des semaines après mon arrivée", décrit cette gendarme de 37 ans. "J'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le passé et de me retrouver un an et demi en arrière comme en métropole, comme au tout début du premier confinement en mars 2020, avec exactement les mêmes conditions de confinement", poursuit-elle.

On se retrouve vraiment comme en mars 2020 en métropole.

Sabrina, une ancienne gendarme de Laval

Les Martiniquais doivent à nouveau avoir une attestation pour sortir à plus d'un kilomètre de chez eux, la plupart des commerces dit non-essentiels sont également fermés. C'est le cas des magasins de meubles, dont Sabrina aurait pourtant eu besoin alors qu'elle vient d'emménager à Fort-de-France. Le confinement est donc d'autant plus "pesant", "surtout quand on vient de débarquer dans un nouveau contexte où on ne connaît personne". Sabrina va pouvoir compter sur la solidarité de ses collègues pour l'aider à s'installer en attendant la réouverture des magasins en Martinique. "Une installation d'une telle ampleur n'est vraiment pas évidente à mettre en oeuvre, quand on traverse l'Atlantique avec des magasins fermés", souligne cette gendarme rennaise d'origine, qui "est tombée amoureuse de la Mayenne", en arrivant à Laval en 2014.