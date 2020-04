Confinement : une carte interactive pour localiser les producteurs du Territoire de Belfort

Une carte interactive dédiée aux producteurs locaux est désormais disponible dans le Territoire de Belfort. C'est le Conseil Départemental qui l'a édité et mise en ligne. Elle a pour objectif d'aider les agriculteurs du département qui ne peuvent plus vendre leurs produits sur les marchés à cause des mesures de confinement.

Pour manger local et aider les producteurs

Cette carte permet de mieux localiser ces producteurs et de favoriser la vente directe aux consommateurs. Les habitants du département pourront ainsi trouver, au plus proche de chez eux, des produits alimentaires de qualité (viande, oeufs, produits laitiers, légumes, poisson et escargots, épicerie, brasserie) et leurs coordonnées. Cette carte sera mise à jour régulièrement...

>> la carte interactive des producteurs locaux du Territoire de Belfort