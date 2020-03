Confinement : une cellule d'écoute et de soutien psychologique en région PACA

Nous entamons la troisième semaine de confinement. La ville de Nice et ses partenaires lancent ce lundi une plateforme téléphonique d'écoute et de soutien psychologique est ouverte en région Provence Alpes-Côte d'Azur. Les écoutants sont à disponibles de 9 heures à 20 heures au 04.97.13.50.03.

Cette crise sanitaire peut-elle se transformer en crise psychologique ? L'épidémie de coronavirus, le confinement peuvent générer du stress, de l'anxiété. La ville de Nice et le Centre Régional de Psychotraumatisme des Régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse lancent une cellule régionale d'écoute et de soutien psychologique. En partenariat avec la Fondation Lenval, le centre hospitalier universitaire de Nice, l'Université Côte d'Azur, l’Assistance Publique/Hôpitaux de Marseille, et le Centre Hospitalier de Montfavet.

Des psychologues, des médecins, des étudiants en Master de psychologie clinique et leurs enseignants sont à l'écoute. Chacun peut évoquer librement ses doutes, ses problèmes qu'ils soient d'ordre familial, économique, professionnel ou social.

Ils sont joignable au 04.97.13.50.03. La plateforme téléphonique reste ouverte jusqu'à la fin du confinement, du lundi au vendredi de 9 heures à 20 heures.