Confinement : une cellule d'écoute ouverte pour les étudiants rennais

"Quand on se sent si seul et si loin de chez soi, quand on ne trouve pas à qui parler". Depuis le début de la deuxième semaine de confinement, un numéro est ouvert pour les étudiants rennais confinés et qui ont besoin de parler. Une quinzaine de professionnels psychologues, thérapeutes, psychiatres de deux structures sont au bout du fil : Le bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU) et le service de santé étudiants (SSE).

Ces deux structures qui assurent à l'année un suivi psychologique auprès de nombreux étudiants, ont voulu poursuivre leur mission pendant cette période où les rendez-vous médicaux sont très limités.

"Beaucoup d'étudiants avaient besoin d'un suivi, _il y avait une réelle inquiétude d'une interruption des consultations_. On leur a proposé des solutions par visio-conférence et par téléphone, et ça leur a tout de suite plu", explique le BAPU.

Rassurer et accompagner

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30, ces professionnels rassurent et accompagnent toutes celles et ceux qui ressentent le besoin de parler. Il suffit de composer le 02 99 30 81 24. Pour le week-end, les horaires sont de 14h à 18h, et le numéro est le 07 66 20 80 23. "Les professionnels essaient de rassurer au maximum les patients, de calmer le côté anxiogène de la situation. Souvent, on encourage à continuer les projets que l'on avait, nos activités, ça aide à tenir", poursuit un membre du BAPU.

En plus de ces deux entités habituées à suivre les étudiants rennais, des professionnels du Centre Hospitalier Guillaume-Régnier se relaient également pour répondre aux besoins. Parmi les soignants, une personne parle anglais et une autre espagnol, afin de ne pas laisser les étudiants étrangers, loin de leur famille, sur le côté.