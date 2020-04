Confinement : une fake news de 1er avril sur des dérogations pour l'accès aux plages du Morbihan

Non, non, et non : vous ne pouvez pas vous rendre sur les plages du Morbihan, comme dans le reste de la Bretagne, quelque soit la raison. Une infographie circule sur internet en ce 1er avril pour indiquer qu'il y a des dérogations : c'est faux alerte le préfet.