"Confinés mais pas résignés" : les soignants vosgiens poursuivent le combat

Dans les Vosges, banderoles et affiches se multiplient ces derniers jours. Associations et syndicats de soignants ne baissent pas les bras et fustigent "la marchandisation de la santé." En pleine épidémie, ils interpellent le gouvernement pour ne pas être les oubliés du jour d'après.

La colère est grande. Il fallait donc marquer les esprits. Une banderole géante a été déployée cette semaine devant l'hôpital de Remiremont. On peut y lire : "zéros hier, héros aujourd'hui, zéros demain ?"

Manque de lits, de personnels

Collectif inter-hôpitaux, jeunes médecins, inter-urgences, intersyndicale des internes, CGT, SUD ou encore UNSA : tous ont signé un communiqué unitaire. "Notre constat depuis un an est dramatiquement validé par la situation actuelle : on manque de lits d’hôpitaux, en particulier de réanimation, on manque de personnel pour faire tourner les établissements, les EHPAD sont en grande tension..."

L'objectif de cette tribune est de rappeler à l'exécutif les grandes difficultés du personnel soignant face à l'épidémie de coronavirus. Rappeler également que les hospitaliers avaient déjà alerté les pouvoirs publics sur la situation bien avant le déclenchement de cette crise sanitaire. De nombreux professionnels s'étaient mis en grève pendant plusieurs mois.

La banderole géante s'est ajoutée aux anciens messages de grèves visibles à l'entrée de l'hôpital de Remiremont - Ademat

"A l’issue de cette crise, il faudra déterminer les responsabilités dans les politiques de rationnement de notre système de santé qui coûte aujourd’hui des vies aux patients comme aux professionnels. Il n’est pas acceptable que le désengagement de l’État soit pallié par des cagnottes en ligne financées par des gens qui cotisent déjà sur leur salaire !" peut-on lire dans ce communiqué diffusé par l'Ademat, l'Association pour la défense, le maintien et l'amélioration de la maternité et l’hôpital de Remiremont.

Il faut rouvrir des lits d’hôpitaux là où c’est nécessaire, reconstituer les troupes en réembauchant du personnel médical et non-médical, administratif et ouvrier, et le payer décemment.

Mobilisation dans toutes les Vosges

Aussitôt accrochée, cette banderole déployée au CH de Remiremont a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Les images ont été relayées par le maire de la ville Jean Hingray (qui a par ailleurs écrit une lettre ce mardi au chef de l’État pour réclamer plus de moyens pour l'hôpital et les Ehpads de la ville).

Des photos affichées également sur le compte Facebook de Didier Henry, ancien chef du service gynécologie de Remiremont, de nouveau mobilisé. Son message Facebook a été partagé près de 700 fois en moins de deux jours. "Pour que tout ne retombe pas dans l’oubli après cette crise sanitaire hors normes, pour que ceux qui nous gouvernent arrêtent de mépriser le personnel hospitalier" écrit-il.

Pour que l’humain regagne enfin sa place au sein de nos établissements !

De nombreuses autres banderoles et affiches ont été déployées dans les Vosges à l'occasion de la journée mondiale de la Santé ce mardi 7 avril, notamment au Thillot, à Cornimont, au Ménil ou encore à Vagney.