Confolens : urgence médecins !

Confolens, France

Dans le bassin de vie de Confolens (Est de la Charente, Sud de la Vienne, Ouest de la Haute-Vienne), 10% des habitants n'ont plus de médecin aujourd'hui. La situation s'est encore dégradée depuis décembre, et le départ en retraite de trois médecins en Charente limousine. Pour attirer les praticiens, le centre hospitalier de Confolens va les salarier : 4.000 euros par mois sans compter l'ancienneté (et une participation à la croissance d'activité), une voiture de fonction, un rattachement à l'hôpital qui leur permet de bénéficier d'un secrétariat commun pour les prises de rendez-vous et les papiers en tous genres.

Plus encore, le centre hospitalier s'est rapproché d'un réseau d'agents de salariés pour aider les conjoints à trouver un emploi. Une vidéo vante sur Facebook tous ces atouts professionnels et familiaux susceptibles d'attirer des médecins généralistes. Elle affiche déjà 35 000 vues, en quelques jours.

Reportage au centre hospitalier de Confolens Copier