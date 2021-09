A Nice, les nouveaux visages de la chirurgie esthétique

La crème des chirurgiens esthétiques est réunie à Nice. L'Académie européenne de chirurgie de la face (EAFPS) organise un congrès international à Nice. 400 chirurgiens venus de 44 pays sont réunis pour des conférences et apprendre de nouvelles techniques, notamment la rhinoplastie.

L'excellence niçoise pour la chirurgie du nez

Cette année le congrès est largement consacré à la rhinoplastie, c'est la chirurgie du nez. Un des spécialiste mondialement reconnu de cette discipline particulière est niçois, c'est le docteur Yves Saban. Deux tiers de ses patients viennent pour des motifs esthétiques, quand le tiers restant consulte pour de la chirurgie reconstructrice. Mais dans les deux cas la grande révolution de ces dernières années c'est une technique chirurgicale "préservatrice" qui permet de faire des opérations dite "micro-invasives", et totalement invisibles. Avec cette approche de la rhinoplastie il n'y a plus de cicatrices. Yves Saban nous explique "avant avec la chirurgie du nez on démontait un peu le nez et on essayait de reconstruire un nouveau nez. Maintenant le standard mondial consiste à remodeler l'anatomie normale du patient pour qu'elle soit esthétiquement jolie et qu'elle corresponde aux attentes du patient. il y a un minimum d'invasion avec cette technique"

Un bon exemple est celui de la tour Eiffel, "le nez est un triangle, comme le nez" : il n'y a que deux façon de faire le nez plus petit. Soit on coupe la tête de la tour Eiffel et il faut alors tout reconstruire, soit on coupe les pieds et on se retrouve avec un triangle plus petit. La technique de rhinoplastie défendue par Yves Saban s'illustre parfaitement dans la deuxième moitié de cette comparaison.

Le chirurgien nous explique également que les standards esthétiques changent selon les sphères d'appartenance ethniquesL. Pour schématiser les européens tendent à faire réduire leurs nez et le faire devenir plus fin. La plupart des patients ne veulent pas qu'on voit qu'une modification a été faite. Alors que les asiatiques ont eux tendance à les allonger quelques peu. Les patients d'origine africaine demandent d'autres types de nez parfois plus hauts ou plus fins.

Selon Yves Saban, une rhinoplastie réussie est invisible, et fait dire aux proches du patient : "tu as quelque chose de changé en toi et je ne sais pas quoi!"

"Exposé d'une "approche sensible de la rhinoplastie" par le docteur Dean Toriumi, considéré comme le plus grand spécialiste en la matière - Docteur Yves Saban

La chirurgie esthétique veut être invisible

Quand on évoque la chirurgie plastique on pense parfois à des gens "refaits" pour des raisons esthétiques, avec des traits tirés ou des lèvres refaites. Cette approche relève du passé parce qu'aujourd'hui la chirurgie esthétique a fait beaucoup de progrès et elle cherche avant tout le naturel explique le docteur Sébatien Bursia. Il note que le "jeunisme est fini", tout comme les opérations pour apparaître avec 20 ans de moins. Ce qui compte d'avantage actuellement c'est le bien vieillir. Alors pour défier le temps qui passe certains patients font modifier leur corps et souvent cela se voit et ils prêtent le flanc aux accusations d'être superficiels. Là aussi un autre chirurgien nîmois le docteur Irani s'oppose au stéréotype de la frivolité qui présiderait à la décision d'une intervention de chirurgie esthétique. Les complexes psychologiques en jeu sont très profonds aux yeux des patients et la chirurgie pour certains est un acte de libération. La meilleure preuve selon lui "c'est le sourire des patient qui reviennent en consultation, ils sont absolument transformés". D'une certaine façon quoi de plus naturel que de prendre de l'âge alors, la chirurgie esthétique peut aider à accepter une certaine façon de vieillir.

La chirurgie esthétique 'libère' certains patients

Le docteur Chossegros du Service de chirurgie maxilo-faciale du CHU de Marseille prend l'exemple d'un adolescent nécessitant une intervention et qui ne disait pas bonjour ou qui regardait pas dans les yeux, etc. "Six mois à un an après l'intervention, il a pris quatre ou cinq ans de maturité. C'est devenu un adulte, simplement parce qu'on a corrigé son anomalie. Et il est bien dans ses pompes alors qu'avant, évidemment, il était très perturbé. Donc, il y a effectivement un retentissement important sur le plan psychologique et dans le bon sens". La question du moment où l'enfant ou l'adolescent émet le souhait d'une intervention est déterminant, même pour un "problème" comme des oreilles décollées. La question d'une intervention sur des "pattes d'oie" relève du même déclencheur. Il s'agit de savoir jusqu'où et jusqu' à quand le patient peut accepter tel ou tel élément de son visage qu'il juge disgracieux.

44 ème congrès de l'EAFPS à Nice - Yves Saban

Reconstruire des visages

Quand on pense à chirurgie esthétique on pense à la quête de l'éternelle jeunesse. Mais une grande partie de la discipline est consacrée à la reconstruction. En cas d'accident, ou d'une déformation de naissance ou encore après l'ablation d'une tumeur, il faut reconstruire le visage. C'est la spécialité du docteur Chossegros du CHU de Marseille. "L'objectif c'est que les patients puissent retrouver un visage comme il était auparavant et qui soit le plus naturel possible.

Quelqu'un qui a eu un accident de la route ou quelqu'un qui a une malformation, quand on arrive à corriger cette malformation, du point de vue psychologique, c'est vraiment une révolution parce que le patient reprend confiance en lui." Cette reconstruction très délicate peut prendre parfois beaucoup de temps mais elle se fait par étape. On peut se retrouver à opérer le patient quatre, cinq, six fois sur plus d'un an. On a fait d'immenses progrès de ce côté là et selon le traumatisme, on peut arriver à ce que ça soit tout à fait invisible."

L'esthétique achève la reconstruction des visages

Le docteur Leroux travaille également dans la reconstruction au CHU de Marseille. En plus de son savoir-faire de chirurgien, il est spécialisé dans les technologies d'images, par exemple le "mirroring". Cette technique permet pour un patient dont le visage est endommagé sur le côté gauche, de dupliquer en miroir le côté droit pour le remettre à l'endroit. A partir de là on va pouvoir pré-conformer des plaques pour refixer et ressouder l'os et redonner au patient un visage. Cela permet comme pour le logiciel Photoshop de "copier/coller" des images et de planifier des interventions". Ces applications conçues pour des polytraumatisés graves trouvent des applications dans la chirurgie esthétique.

Dans les techniques purement "plastiques" et les techniques de chirurgies "réparatrices" sont les mêmes faces d'une même médaille. Selon la docteur Delphine Vertu-Cilioni du CHU Henriot à Lyon, les deux approches sont liées. "Un patient qui bénéficie d'une reconstruction a besoin que le résultat soit esthétique. C'est ce qu'on lui doit ajoute la praticienne. Par exemple dans le cas de l'opération d'une tumeur, le chirurgie utilise des techniques de chirurgie esthétique en plaçant la cicatrice à l'endroit le mieux approprié, en repérant les volumes du visage ou en prévoyant le vieillissement".

Ventes de matériel et de contenus chirurgicaux au 44 ème congrès de l'EAFPS © Radio France - Alexandre Mottot

Un salon pour se mettre à la page

Les chirurgiens viennent dans ce type de congrès pour apprendre et échanger. Le programme est composé d'une centaine de conférences qui tournent autour de la rhinoplastie. Alors qu'une dizaine d'entreprises très spécialisées, comme la société française Landanger propose des gammes d'instruments pour les opérations chirurgicales. Depuis 1947 cette société propose ce type de produits et le chef de produit David Ganneson, les fait essayer aux chirurgiens. On sait à quel point le geste et la précision font partie de la réussite d'une opération et donc cette société adapte ses produits pour les nouvelles techniques, comme la rhinoplastie, quand d'autres vendent des DVD ou des livres consacrés à cette technique.

Au terme de ces quelques jours, les chirurgiens de la face sont mieux équipés en terme de matériel, et mis à jour en terme de techniques de pointe. Grâce à des séquences de confrontations et de discussions ils opposent leurs arguments scientifiques et contribuent à faire avancer le consensus scientifique.