Congrès du sommeil à Lille : les conseils d'un spécialiste pour bien dormir

Combien de temps faut-il dormir pour être en forme, peut-on fractionner le sommeil et comment mieux dormir ? Toutes ces questions sont encore abordées ce vendredi à Lille Grand Palais, à l'occasion d'un congrès consacré au sommeil . Spécialiste de ces questions, Rémy Hurdiel, enseignant-chercheur à l'Université du littoral Côte d'Opale, était l'invité ce matin de France Bleu Nord pour répondre à toutes les questions que nous nous posons sur le sommeil.

Pourquoi est-ce important de bien dormir ?

"Le sommeil et extrêmement important pour notre récupération physique et notre récupération psychologique, pour la gestion et la stabilité de nos émotions et de nos équilibres hormonaux, c'est extrêmement important pour pouvoir conserver une santé idéale", précise d'emblée Rémy Hurdiel, pour qui il faudrait dormir entre 7 h et 8 h.

"Chaque individu est différent, bien entendu, nuance le spécialiste. Mais malheureusement, depuis quelques années, on voit que la quantité de sommeil des Français a tendance à baisser. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique : la fatigue accumulée par ce manque de sommeil va augmenter les prévalences de troubles cardiovasculaires, les problématique de santé mentale, de santé métabolique, etc. C'est un sujet que tout le monde doit prendre à bras le corps."

Peut-on fractionner le sommeil ?

Pour Rémy Hurdiel, "plus on va stabiliser et masser son sommeil entre 23 h et 7 h, plus ce sera efficace". Autrement dit : une bonne nuit de sommeil est plus réparatrice qu'une petite nuit suivie d'une sieste dans la journée. Pour autant, cette dernière solution est "faisable dans des situations particulières, quand on a des enfants en bas âge par exemple qui peuvent poser problème la nuit", poursuit l'enseignant chercheur .

"Il faut imaginer qu'on a une sorte de batterie personnelle. Et cette batterie, il faut la conserver le plus près possible des 100 % pour pouvoir passer de bonnes journées et éliminer la fatigue accumulée", précise Rémy Hurdiel.

Comment bien dormir ?

"Plusieurs éléments semblent importants pour soutenir la qualité du sommeil, explique Rémy Hurdiel. D'abord, on va parler de l'environnement de sommeil. C'est important d'avoir un matelas correct, puisqu'il va nous accueillir un tiers de notre vie. Il faut aussi un environnement aussi relativement frais. Une chambre qui serait au-delà de 18 degrés me semble me semble trop chaud. Mais il ne faut pas avoir froid."

"Je fais aussi la promotion de l'activité physique : on n'a jamais aussi bien dormi que quand on a bougé dans la journée, quand on a pu sortir, s'aérer et pratiquer de l'activité physique. Ce n'est pas forcément du sport en tant que tel : pourquoi ne pas aller au travail, à vélo, à pied, d'aller se balader, d'aller décompresser aussi le soir, d'aller faire une petite marche. Cela permet de décompresser et cela va soutenir la quantité et la qualité du sommeil."

L'exemple Thomas Ruyant

Depuis plusieurs années, Rémy Hurdiel travaille avec le navigateur Thomas Ruyant, qui vient de remporter la Route du Rhum dans la catégorie Imoca.

"Il y a évidemment avec lui la gestion du stress et des émotions : quand un bateau va à toute allure dans des mers cabossées, il faut arriver à déconnecter, à lâcher prise pour pouvoir trouver le sommeil. Et puis après, ce qu'on essaye de détecter, c'est le limitant, la conséquence du manque de sommeil. Il faut savoir où sont ses limites pour ne pas les dépasser et ne pas perdre pied."