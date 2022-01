Conséquences des fuites de patients à l'hôpital Marchant : trois vigiles postés 24h/24

Les patients et le personnel de l'hôpital Marchant se sentent stigmatisés. Depuis les révélations dans la presse des fuites à répétition de patients atteints de maladie mentale dans les rues de Toulouse, l'établissement est sous haute surveillance. Le syndicat Sud explique que trois agents de sécurité d'une entreprise privée sont présents sur site 24h sur 24. Le week-end dernier, les patients n'ont pu bénéficier d'aucune autorisation de sortie.

"Nous sommes un établissement de prise en charge de santé mentale, pas un asile"

"On a l'impression d'être revenu à l'époque des asiles" explique Loïc Brelier représentant Sud santé sociaux pour l'hôpital Marchant, membre du CHSCT aide soignant en psychiatrie depuis plus de 10 ans :

"Dire que des gens dangereux quittent l'hôpital alors qu'ils devraient être contraints, ne prennent pas en considération la souffrance quotidienne des patients due à leur pathologie."

L'aide-soignant représentant syndical explique "la place des patients stabilisés, c'est dans la société, pas dans un asile, nous, on n'interne pas, on hospitalise".

Manque de personnel

Loïc Brelier considère par ailleurs "qu'un patient qui ne rentre pas ou qui quitte l'hôpital pour une période plus ou moins courte, c'est parce que la présence des soignants n'est pas proportionnée aux moyens attendus, il se sent délaissé et quitte l'établissement". Il est plus simple explique le syndicaliste de gérer un patient en crise quand il a face à lui cinq ou six soignants or :

"On nous demande de faire plus avec moins." - Loïc Brelier, de Sud Santé

Actuellement à l'hôpital Marchant pour 22 patients en grande souffrance, il n'y a que trois infirmiers et un aide-soignant. Le syndicat Sud estime qu'il faudrait au moins deux ou trois personnes supplémentaires.

Inspection et enquête en cours

Le CHSCT (comité hygiène, sécurité et conditions de travail) de l'hôpital Marchant doit se tenir ce mardi. Les pouvoirs publics attendent les conclusions de l'inspection et de l'expertise demandées la semaine dernière. Selon le syndicat Sud, un médecin-expert de l'ARS et une inspectrice de l'IGAS (Inspection générale des Affaires Sociales) enquêtent sur l'établissement.

L'ARS Occitanie a indiqué mardi dernier avoir ordonné une inspection de l'hôpital Gérard Marchant après la fuite de deux patients dangereux. Une enquête administrative et la transmission d'un rapport avaient déjà été demandés par l'ARS à l'hôpital Marchant après la fuite du premier patient.