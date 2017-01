Consolez-vous : le froid, c'est bon pour la santé !

Le froid, ce n'est pas que les mains gelées et la goutte au nez ! Les basses températures, en ce moment en Drôme-Ardèche, ont aussi des vertus pour vos cheveux, votre peau et même votre moral. Si on gère bien le froid, il peut être bon pour le corps et la tête !

L'hiver, ce n'est pas que le rhume, les doudounes et le pare-brise gelé ! Le froid a des effets bénéfiques cachés sur notre santé, à condition de savoir le gérer. Depuis le début de la semaine, nous connaissons des températures très négatives en Drôme-Ardèche, "en dessous de moins 15 degrés enregistrés sur le plateau ardéchois ou encore moins 17 degrés à Valdrôme" confirme Béatrice Charpiot, la directrice de Météo France à Montélimar. Pour certains, ce grand froid est difficile à supporter : "vivement que ça cesse, on n'en peut plus de ce froid, on est gelé" explique cette mère de famille dans les rues de Montélimar.

Cheveux brillants et bonne mine

Pourtant, il faut voir les bons côtés du froid car ils sont nombreux ! Si on gère bien le froid, si on ne sort pas sans précaution, il peut être bon pour le corps et cela commence par nos cheveux. "Le froid peut faire du bien à nos cheveux " explique Monique, coiffeuse à Hair Nature Institut à Montélimar.

"Le froid resserre les écailles du cheveu et le rend plus brillant"

Même constat positif en ce qui concerne votre teint mesdames ! Si vous vous hydratez le visage avec une bonne crème, le froid pourra être votre meilleur ami et vous donner bonne mine à en croire Géraldine Ganne, praticienne en "bioénergétique, tradition ancestrale chinoise" à Montélimar. "Le froid ressert les pores de la peau et donne un teint plus éclatant".

"Le froid donne un teint lumineux et frais"

Une meilleure circulation sanguine

Le froid provoque une vasoconstriction, le diamètre des vaisseaux diminue , suivie d'un effet de vasodilatation avec une augmentation du débit sanguin. "Ce phénomène stimule la microcirculation et améliore la circulation sanguine" explique Géraldine Ganne. Comme tous les sportifs le savent, le froid peut également permettre de calmer la douleur et réduire certaines inflammations.

Le froid, c'est bon pour le moral !

Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, "le froid est aussi vivifiant pour notre moral" explique Géraldine Ganne. "Il donne une qualité à notre moral, il permet de lutter contre l'anxiété et la rumination des idées". D'autres praticiens expliquent cet effet relaxant et déstressant du froid par le fait qu'il pousserait également le corps à libérer des endorphines, les "hormones du bonheur", à l'effet euphorisant.