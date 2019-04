Consommation d'alcool : l'Académie de médecine réclame "des mesures plus fortes"

La consommation d’alcool stagne en France, une première depuis la Seconde Guerre Mondiale. Face à ce constat, l'Académie nationale de médecine appelle les pouvoirs publics à "prendre des mesures plus fortes" et dénonce le poids des lobbies.

Près d'un quart des Français, soit environ 10,5 millions d'adultes, boivent trop d'alcool (plus de 10 verres par semaine). Il faut donc des mesures fortes dit l'Académie nationale de médecine.

Un prix minimum de vente et une meilleure information

A l'instar d'autres institutions et associations, l'Académie recommande de faire figurer sur les boissons alcoolisées la mention "l'alcool est dangereux pour la santé" (et non le seul excès), de taxer les boissons au gramme d'alcool ou encore d'établir un prix minimum de vente par gramme d'alcool, comme c'est le cas en Ecosse depuis un an. Elle réclame également un pictogramme plus grand et plus lisible sur les bouteilles pour "dissuader de toute consommation la femme enceinte ou qui désire l'être".

📢 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ALCOOL problème majeur de #santepublique

Cause de 41 000 DÉCÈS en France

L'Académie nationale de médecine appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures fortes !

➡️https://t.co/zIiYsbPueepic.twitter.com/FrAJ1ryQfi — Académie Nationale de Médecine (@acadmed) April 29, 2019

Combattre les lobbies et revenir aux principes fondamentaux de la loi Evin

L'organisme déplore en particulier "l'affaiblissement continu de la loi Evin sous la pression du lobby alcoolier, jusqu'à autoriser la _publicité sur internet_, support médiatique particulièrement affectionné des jeunes". Il invite donc le gouvernement à revenir aux "principes initiaux" de cette loi.

Dans des chiffres publiés mi-février, Santé publique France avait indiqué que la consommation des Français n'avait quasiment pas reculé depuis 10 ans, passant de 27 g à 26 g d'alcool pur par jour entre 2009 et 2015. L'agence sanitaire a diffusé de nouveaux repères de consommation, résumés par le message "pour votre santé, c'est maximum deux verres par jour, et pas tous les jours". L'alcool constitue la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac, avec 41.000 décès qui lui sont attribuables chaque année en France.