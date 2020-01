Consommation d'alcool : les jeunes Normands pointés du doigt

La consommation d'alcool des jeunes de 17 ans pointée du doigt en Normandie. C'est le principal enseignement du bulletin de santé publique paru ce mardi 14 janvier 2020 : les jeunes Normands font plus d'abus que la moyenne nationale.

Normandie, France

En Normandie, un jeune de 17 ans sur cinq boit jusqu'à se rendre complètement saoul au moins trois fois par mois. Dans le jargon des épidémiologistes, ça s'appelle des API, des alcoolisations ponctuelles importantes. Le bulletin de santé publique est paru ce mardi 14 janvier 2020 (voir le PDF ci-dessous) et sa déclinaison normande révèle une forte propension des jeunes à consommer de l'alcool en grande quantité.

Trois chiffres à retenir pour les jeunes Normands de 17 ans (selon cette enquête menée en 2017) :

87,8% avaient déjà consommé de l'alcool au moins une fois dans leur vie

10,6% consommaient régulièrement de l'alcool

19,1% en consommaient six verres ou plus en une seule occasion au moins trois fois par mois

Pour les consommations d'alcool chez les adultes, les 18-75 ans, on est relativement proche des moyennes nationales. On retiendra aussi de ce bulletin de santé publique que le taux de mortalité lié à la consommation d'alcool est de 14,7 pour 100.000 habitants chez les femmes et 62,4 chez les hommes. Des taux supérieurs à ceux d'autres régions mais proches de ceux de la Bretagne ou des Hauts-de-France.

Le but de ce bulletin proposé par l'organisme Santé publique France est de donner les clés aux acteurs locaux comme l'agence régionale de santé, pour qu'elles mènent des actions à bon escient. En ce qui concerne les jeunes par exemple, un programme européen de prévention est mené dans plusieurs collèges du Pays d'Auge dans le Calvados. Des équipes enseignantes et éducatives ont été formées pour sensibiliser les collégiens aux conduites addictives.