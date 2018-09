Rive-de-Gier, France

Ne cherchez plus, il n’y a plus de médecin de garde, la nuit, dans le secteur de Rive-de-Gier. Et ce sera comme ça désormais, en semaine, pour éviter de maintenir des docteurs d’astreinte, volants, qui venaient chez vous faire une consultation à n'importe quelle heure. À partir de maintenant, si vos enfants ou vous avez besoin d'un médecin, il faudra aller à la maison médicale de garde de Saint-Chamond, collée aux urgences de l'hôpital. L’Agence régionale de Santé a réorganisé la permanence des soins.

"Tout disparaît à Rive-de-Gier"

Un service public de plus qui disparaît pour Emilie, jeune mère de famille dont le mari travaille de nuit. « Que dire ! réagit cette Ripagérienne. Déjà que c’est compliqué dans la Loire, c’est vieillissant, il n’y a pas de travail, pas de commerce, les transports se compliquent, moi j’ai grandi ici et c’est de pire en pire donc nous on part. On part à Toulon, c’est le bon moment », déplore Emilie qui voit cet abandon des gardes de nuit comme une goutte d’eau faisant déborder le vase. "Comment on ferait pour la petite ? s’interroge encore la maman. Nous dès qu’on a besoin on appelle notre médecin mais sans ça, il faudra réveiller quelqu’un pour nous emmener, ou trouver un bus ou des taxis… à moins d’appeler les pompiers mais même eux, ils ne se déplacent plus pour tout."

Décision à la surprise générale

Premiers à déplorer cette décision : les médecins. "C’est déplorable, le service public n’y est plus", s’agace l’un des généralistes de Rive-de-Gier. Surtout que la décision a été prise en plein été et que tout le monde - y compris le maire de la ville - le découvre maintenant qu'il est trop tard. Alors tous doivent maintenant rassurer les patients. Le docteur Olivier Amigues par exemple a du mal à défendre cette décision de l’ARS. Lui qui ne fait que des gardes de soirées depuis 20 ans y voit une mauvaise solution. "C’est une solution possible de réorganisation des gardes mais elle oublie les personnes âgées qui ont franchement du mal à se déplacer dans les maisons médicales mais qui vont être de plus en plus nombreux, rappelle le médecin. Ça va être le bal des ambulances pour aller les chercher et les emmener aux urgences."

Un secteur de plusieurs kilomètres

Et n'allez pas lui dire qu’il n’y a que 10 km entre Rive-de-Gier et Saint-Chamond. "Oui sauf que le secteur de Rive-de-Gier s’étend jusqu’à Pélussin, Pavezin et il y a trois quart-d’heure de route pour certains administrés jusqu’à Saint-Chamond et je leur souhaite bon courage les nuits d’hiver par exemple." Mais le docteur Amigues pense aussi à toutes les familles qui perdront un proche dans ces secteurs. Il faut forcément déplacer un médecin pour constater le décès et faire lever le corps par une entreprise de pompes funèbres. Il faudra désormais attendre les horaires de bureau pour faire venir le docteur le plus proche.