Consultation à 26,50 euros : "Ça ne couvre pas l'inflation" juge Deborah Cadat, présidente de MG France Isère

Les six syndicats de médecins libéraux ont officiellement jusqu'à minuit ce mardi 28 février pour se prononcer sur la nouvelle convention médicale proposée par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), après plus de trois mois de tractations. Mais la majorité a déjà rejeté les propositions de la Sécu, parmi lesquelles une hausse de la consultation à 26,50 euros . "Une hausse qui ne couvre pas l'inflation", estime l'invitée du 6-9 France Bleu Isère, Deborah Cadat, médecin à Grenoble et présidente du syndicat MG France en Isère.

France Bleu Isère - Pourquoi ce refus?

Déborah Cadat : Alors ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le tarif de cette consultation qui passe de 25 à 26,50 euros donc une hausse de 1,50 euro qui ne couvre pas l'inflation. Quand on est médecin généraliste secteur 1, on est soumis à une réglementation tarifaire et on n'est pas libre de nos honoraires. Et à côté de ça, on est aussi chef d'entreprise, on doit faire fonctionner un cabinet, assurer l'emploi de salariés et donc toutes ces charges-là ne sont actuellement pas couvertes par ce 1,50 euro de hausse au vu de l'évolution de notre société et du monde.

Le gouvernement propose aussi d'augmenter à 30 euros la consultation, avec des contreparties. C'est tout de même une hausse de 20%

Cette hausse de 20% est effectivement intéressante. Le problème, c'est qu'elle est soumise à conditions et ces conditions-là font que le syndicat n'a pas signé. J'ai entendu notre ministre hier expliquer que c'était seulement 40 patients par an en plus par médecin et que c'était quelque chose de raisonnable. Mais 40 patients, ce n'est pas seulement 40 contrats signés, ce sont 40 patients dont on accompagne le parcours de soins dans la complexité. Donc, ce n'est pas 40 consultations sur un an, c'est plusieurs consultations qui se répètent sur l'année. Lorsqu'on est médecin traitant, on accompagne nos patients au plus près.

Mais on fait comment dans ce cas-là ? On a de plus en plus de patients et de moins en moins de médecins...

Alors la mauvaise nouvelle, c'est que la situation ne va pas s'arranger tout de suite et qu'effectivement il va bien falloir trouver des solutions. Il y a des solutions qui sont proposées, notamment l'assistant médical, les infirmières de pratique avancée. Il faut savoir comment on trouve leur place pour travailler en équipe de soins primaires, c'est-à-dire main dans la main avec un médecin. Mais pour revenir sur cette rémunération, ces 30€ pourraient être acceptables s'ils n'étaient pas dans un contrat d'engagement territorial. L'engagement, on y est, les médecins n'ont pas faibli face à la crise Covid. On a été présents, parfois même au prix de la vie de certains de mes confrères.

Mais pas dans tous les territoires, il y a de nombreux déserts médicaux...

Ce qu'on appellera les déserts médicaux, ce sont souvent des déserts tout court, des lieux où il n'y a ni école, ni commerce, ni structures administratives. Donc c'est difficile effectivement de demander à mes confrères d'aller s'installer dans ces lieux de vie où il n'y a rien.

De toute évidence, il n'y aura donc pas d'accord d'ici ce mardi soir. Cette nouvelle convention ne sera pas signée. Le gouvernement va donc rédiger dans les trois mois une nouvelle convention médicale qui s'imposera aux médecins pendant au moins deux ans. Vous allez faire quoi maintenant ?

C'est effectivement ce qu'on appelle le règlement arbitral. Il y a un arbitre qui va essayer, qui va tenter d'écrire une convention. Il doit la soumettre au ministre de la Santé qui lui même rajoutera ou modifiera des propositions. Pendant ce laps de temps, les négociations vont encore, à mon avis, se poursuivre. Et puis nous, on va essayer de notre côté de faire comprendre et faire entendre notre position, qui est certes de s'occuper de notre population, de continuer à faire ce qu'on sait bien faire, accompagner nos patients, mais de le faire de façon juste, équitable et solidaire et au juste prix.

