Consultation à 50 euros : le président de l'Ordre des médecins de la Mayenne s'y oppose

Des médecins libéraux sont appelés à poursuivre cette semaine le mouvement de grève débuté au lendemain de Noël pour obtenir une revalorisation de la consultation. Le jeune collectif "Médecins pour demain" manifeste ce jeudi après-midi à Paris, entre le Panthéon et le ministère de la Santé, où il devrait être reçu par le ministre de la santé François Braun.

La revendication centrale du collectif demeure la hausse du tarif de la consultation à 50 euros pour créer un "choc d'attractivité" vers une médecine de ville écrasée par les tâches administratives au détriment du temps médical et qui n'attire plus les jeunes. Une mesure qui n'est pas justifiée explique sur France Bleu Mayenne le docteur Philippe Delhay, médecin à Ambrières-les-Vallées et président par intérim de l'Ordre des médecins de la Mayenne : "Non, je ne suis pas d'accord avec un passage à 50 euros. Je pense qu'il faut augmenter les honoraires des médecins au niveau libéral, généralistes ou spécialistes cliniques. La société change et je pense que le paiement à l'acte risque de diminuer de plus en plus. Il faut que les médecins aient la possibilité de gérer différemment leur cabinet sans doute avec des assistants techniques, avec de nouveaux moyens qui passent par une augmentation de la consultation mais pas à 50 euros, c'est totalement illusoire".

"Non, la consultation des médecins ne va pas passer à 50 euros, soyons raisonnables", a déclaré de son côté François Braun, le ministre de la Santé tout en expliquant qu'une revalorisation est nécessaire. La consultation sera augmentée "dès lors que les besoins de santé des Français sont remplis."

Tous les cinq ans, "il y a la négociation conventionnelle entre les syndicats de médecins et l'Assurance maladie. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Laissons cette négociation aller au bout" a-t-il précisé.