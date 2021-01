Consultation sans médecin à Saint-Nazaire-le-Désert

Saint-Nazaire-le-Désert dans la Drôme vient d'acquérir un kit de consultation. Une téléconsultation améliorée puisque vous avez accès à un tensiomètre, un saturomètre et un stéthoscope.

On connaissait les téléconsultations. Voici les téléconsultations augmentées. Vous êtes bien devant un écran d'ordinateur mais vous avez également avec vous un stéthoscope, un saturomètre et un tensiomètre. Le stéthoscope est en fait une petit boule lumineuse. Le médecin vous demande de la placer sur votre corps à l'endroit qu'il souhaite et les informations lui sont transmises automatiquement.

Un nouveau kit de consultation

Ce kit de consultation a été mis au point par MaQuestionMedicale.fr. Il est installé pour la première fois dans ce village de la Drôme. Le système est assez simple : il suffit de vous inscrire. La commune a mis à disposition des personnes pas très à l'aise avec internet des animatrices qui travaillent déjà à la médiathèque.

Une fois que vous êtes inscrit, il faut un maximum de trois minutes pour qu'un des 3.000 médecins généralistes qui font partie du dispositif se mette en relation avec vous.

Il y a plus de dix ans, un médecin assurait une permanence à Saint-Nazaire-le-Désert. Daniel Fernandez, maire de Saint-Nazaire-le-Désert.

Ce kit de téléconsultation, c'est la seule solution que le maire a trouvé. Pas question ici qu'un médecin s'installe dans ce village de 200 habitants. Il y a plus de dix un médecin généraliste de Saillans venait une fois par semaine dans le village pour des consultations. Ce médecin est parti à la retraite et son remplaçant n'a pas renouvelé l'expérience.

Le kit de téléconsultation ne remplace pas une visite chez son médecin traitant, mais il peut être une solution alternative et éviter de faire 50 kilomètres aller-retour pour aller chercher une ordonnance.