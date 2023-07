Consultation sur la santé en Occitanie, les résultats sont tombés

Entre mi févier et fin mars l'ARS, l'Agence Régionale de Santé a lancé une grande consultation citoyenne sur internet et via des ateliers de proximité auprès des 6 millions d'habitants de la région. Plus de 8000 personnes ont répondu dont 1200 dans l'Hérault, principalement des femmes âgées de 35 à 59 ans.

Quels enseignements ?

Une majorité des répondants se sent plutôt en bonne forme en revanche la moitié estime que la santé va mal en Occitanie. 87 % disent que les difficultés pour accéder à un médecin traitant, un kiné ou un dentiste se sont accrues. Or la facilité d'accès aux soins est le besoin de santé numéro 1 des habitants de notre région qui veulent aussi des médecins qui prennent du temps pour expliquer, écouter le malade.

Cette consultation nous montre aussi que la prévention progresse. 1 participant sur 2 dit qu'il fait plus attention à ses habitudes de vie, 17 % affirment qu'ils participent à des actions de dépistage ce qu'ils ne faisaient pas avant.

Quelles idées pour améliorer le système de santé ?

Parmi les solutions mises en avant pour améliorer la santé le développement de la téléconsultation dans les maisons France Service, des bus santé dans les zones rurales ou encore renforcer le rôle des pharmaciens et des infirmiers.

Cette grande consultation citoyenne va être intégrée aux travaux que l'ARS pilote pour fixer les priorités de la politique régionale de santé pour 2023/2028.