Consultations chez le psychologue : "En Sarthe, on va aggraver le problème", alertent des professionnels

Ce n'est pas une profession habituée à manifester et à exprimer sa colère et c'est pourtant la deuxième fois qu'elle le fais en quelques mois. Après la manifestation de juin, une soixantaine de psychologues libéraux et cliniciens du département de la Sarthe se sont réunis devant la préfecture au Mans ce mardi après-midi, pour marquer leur vive opposition aux réformes annoncées par Emmanuel Macron. A la clôture des Assises de la santé mentale ce mardi, le président de la République a confirmé que les consultations chez un psychologue seront remboursées dès l'âge de trois ans sur prescription médicale.

Un "tri sélectif" des patients selon plusieurs psychologues

Le cadre est néanmoins assez strict. Un forfait de consultations aura préalablement été défini. Et le montant du remboursement s'élève à 40 euros pour la première séance puis 30 euros pour les suivantes. Psychologue depuis 25 ans dans la Sarthe, Marie-Lise considère ce cadre comme un "tri sélectif". Elle s'oppose à ce projet. "Il y a des annonces qui malmènent notre profession alors qu'on est dans une période où on a cruellement besoin de psychologues, aussi bien les jeunes que les personnes âgées", estime cette professionnelle de santé, en référence aux 18 derniers mois marqués par les conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Nous sommes très contrariés de ces annonces faites sans notre concertation

Une pancarte brandie par Marie-Lise, psychologue libérale depuis 25 ans dans la Sarthe © Radio France - Solène de Larquier

Les psychologues de la Sarthe mobilisés ce mardi dénoncent la prescription médicale pour avoir accès à une consultation remboursée chez un psychologue. Tous rappellent que le département est "en pénurie" de médecins et que beaucoup d'habitants ont déjà du mal à voir un médecin traitant. "Là, le projet de loi actuel va aggraver le problème. C'est une double peine : pas de soin physique et pas de soin psychique et un temps d'attente plus important", s'indigne Bénédicte Will, psychologue clinicienne venue apporter son soutien à ses collègues libéraux.

Des remboursements jugés trop faibles

Passer par un médecin traitant va inévitablement rallonger le temps d'attente avant d'être reçu par un psychologue. "Quelqu'un qui souffre, on ne sait pas comment il peut être entendu par son médecin", ajoute Marie-Lise. Autre motif de colère, le forfait de consultations. "Fixer un nombre d'entretiens à l'avance, c'est surprenant car on ne connaît pas la durée de la psychothérapie pour une pathologie", prévient Charline Notreami, elle aussi psychologue clinicienne en Sarthe.

Le montant des remboursements est aussi jugé trop faible par rapport à l'investissement et au travail des psychologues. "En libéral, je passe une heure et demie par consultation", indique Corinne Laillet, psychologue clinicienne qui exerce également en libéral. Charline Notreami et ses collègues de l'EPSM de la Sarthe demandent également une revalorisation de salaire à l'hôpital, car sa profession n'a pas bénéficié du Ségur de la santé. "Il y a des délais allant jusqu'à neuf mois pour des soins en psychologie dans les structures publiques sarthoises" alerte Laurence Olivier. Sur ce point, le président de la République a annoncé la création de 800 postes dans les centres médico-psychologiques. Mais ces consœurs craignent que les remboursements des séances en libéral soient un moyen pour le gouvernement "de faire en sorte qu'en institut on ne fasse plus de soins, mais seulement qu'on analyse et oriente ensuite les patients vers les professionnels libéraux" avance Laurence Laillet, avec une crainte principale : "On va laisser des gens sur le carreau. Pour des personnes en précarité, dans des situations chaotiques, qui ont du mal à venir à des rendez-vous, en libéral, on va les perdre", s'inquiète-t-elle.