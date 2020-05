Contact-Covid : En Meurthe-et-Moselle "les rouages de la plateforme se mettent en place" (ARS)

Depuis le lancement de la plateforme Contact-Covid en Meurthe-et-Moselle le 13 mai dernier, 120 fiches ont déjà été créées par des médecins traitants et sur ces 120 patients, 34 ont été dépistés positifs. En parallèle, les laboratoires ont procédé à 581 tests pour la seule journée de jeudi.

Dépister les cas suspects de Covid-19, isoler les malades et casser les chaînes de transmission en testant rapidement les personnes en contact avec des malades : telle est la stratégie du déconfinement voulue par le gouvernement.

120 fiches déjà remplies

Pour ce faire, la plateforme "Contact-Covid" est effective depuis le 13 mai en Meurthe-et-Moselle, qui consiste à suivre les patients contaminés et enquêter sur les cas-contacts. D'après la déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé Eliane Piquet, les rouages de ce dispositif et ses différents acteurs (médecins de ville, Caisse primaire d'assurance maladie et Santé publique France) "se mettent en place".

Ce vendredi 15 mai, 120 fiches ont d'ores-et-déjà été remplies sur cette plateforme "Contact-Covid" par les médecins traitants du département. 34 patients présentent un diagnostic positif au coronavirus. Parmi les informations renseignées auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) : les coordonnées,, l'âge, le numéro de sécurité sociale, la date des premiers signes, du dépistage et les résultats. La profession du patient y figure également, surtout s'il travaille en collectivité (crèche, usine, hôpital, EHPAD). Les 110 agents formés par la CPAM du département sont ensuite chargés de contacter les proches, collègues... susceptibles d'être contaminés.

Quatre hôtels mobilisés dans le département

Si un cas est repéré dans une crèche, EHPAD, établissement pénitentiaire, centre de placement familial, structures accueillant des personnes handicapées ou précaires : une enquête est ouverte par l'Agence régionale de santé. D'après Eliane Piquet, cinq cas relèvent de cette situation à ce jour.

Pour les personnes dépistées positives, mais qui ne peuvent pas se confiner chez elles en raison d'un logement trop exigu ou d'un risque de contamination du foyer, l'Agence régionale de santé peut proposer de les isoler dans un hôtel. Quatre établissements ont accepté de faire partie du dispositif en Meurthe-et-Moselle, ce qui représente 70 places disponibles. "Cela peut être étendu si besoin", précise Eliane Piquet.

581 tests réalisés

Enfin, la campagne de dépistage doit être massive afin d'éviter une deuxième vague. 581 tests ont été réalisés pour la seule journée de jeudi en Meurthe-et-Moselle, par les 39 sites de prélèvements et 14 équipes mobiles du département. Les autorités sanitaires estiment qu'il en faudrait entre 900 et 1200 par jour pour que la stratégie de déconfinement soit efficace dans le département.