Contact-Covid : une cinquantaine de personnes prêtes à appeler à la CPAM des Vosges

Les caisses primaires d'assurance maladie vont contacter les malades du Covid-19 et leurs proches

Ils sont une cinquantaine et ils sont prêts à se lancer ce mercredi. La "brigade sanitaire" , comme l'appelle le gouvernement, est constituée dans les Vosges. Il s'agit majoritairement d'agents de la CPAM du département, qui reçoivent le soutien de personnels du centre de médecine préventive de Vandoeuvre-les-Nancy, d'agents de la Carsat et de membres du service médical.

Casser les chaînes de contamination

Au total, ils sont une cinquantaine pour contacter les malades du Covid-19 et les personnes qu'ils ont pu côtoyer afin de détecter le plus rapidement les cas de Covid-19 et casser les chaînes de contamination. Les appels téléphoniques auront lieu de 8 heures à 19 heures, sept jours sur sept. Un système qui fonctionnera grâce aux signalements sur le terrain des médecins généralistes.

Plateau dédié à Epinal

Si la CPAM de Meurthe-et-Moselle a décidé de recourir au télétravail, celle des Vosges a choisi de réunir ces brigades à Epinal sur un plateau dédié, avec respect des règles de distanciation physique et équipements des personnels en conséquence. Une manière d'encadrer, d'aider, d'accompagner le personnel qui découvre cette nouvelle mission.

Un dispositif qui pourra être renforcé en fonction des besoins dans les semaines à venir, explique-t-on à la caisse vosgienne.