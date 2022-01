Contact-tracing en Gironde : des appels qui explosent à la CPAM avec quelques perles téléphoniques

"Bonjour, c'est l'Assurance Maladie". Alors que le nombre de contaminations au Covid avoisine désormais les 300.000 cas chaque jour en France, des milliers de Girondins reçoivent quotidiennement des appels de la Caisse primaire d'Assurance Maladie. La plateforme de contact-tracing basée à Lormont, près de Bordeaux, est chargée d'appeler les cas positifs du département. Ses 120 téléconseillers, qui se relaient sept sur sept, jour férié inclus, ont des tranches de vie à raconter.

_"J'_ai appelé une maman pour sa fille qui était positive mais son enfant était déjà décédée"

L'appel le plus bouleversant pour Marlène a été ce coup de téléphone passée à une mère de famille. "Sa fille était positive au Covid. Une malade très jeune. Mais elle était déjà en réanimation. Elle venait de décéder. Ça m'a énormément marqué. Je suis parti prendre l'air à une dizaine de minutes et j'ai repris mon travail après."

Cas positif occupé "aux toilettes", couples infidèles...

Heureusement pour Marlène, les appels téléphoniques sont moins éprouvants que durant les premières vagues. La vaccination a permis de limiter les cas graves et donc de réduire drastiquement le nombre de décès. Si la jeune téléconseillère verse toujours quelques larmes, c'est désormais en souriant. Comme devant l'histoire de ce malade asymptomatique du bassin d'Arcachon, visiblement ennuyé dans son isolement, celui-ci demande à la cellule de contact-tracing la visite d'une infirmière.

"Monsieur, vous n'avez pas besoin d'une infirmière, vous sortez bientôt d'isolement"

Autre scène cocasse, lorsque Marlène tombe au mauvais moment. "Avant-hier, j'ai contacté un monsieur parce qu'il était positif. C'est son épouse qui a répondu. Je lui dis, je rappelle d'ici 2 ou 3 minutes et là, elle me dit non, d'ici 15 minutes, il est aux toilettes. C'est là qu'on entre vraiment dans la vie des gens !"

De manière encore plus délicate, Marlène doit parfois appeler des couples volages dans lesquels le mari ou la femme est positive. "On a des personnes qui ont plusieurs foyers ou plusieurs conjoints ou compagnes. On doit rester dans la confidentialité et là, c'est vraiment délicat."

L'Assurance Maladie demande à chaque cas positif s'il souhaite conserver l'anonymat. "On ne veut pas donner de noms, mais on doit quand même isoler les personnes. Pas évident, mais on fait avec. De toute façon, c'est comme ça, c'est la confidentialité."

Plusieurs milliers d'appels chaque jour

Depuis le début de la pandémie, la CPAM a mis en place cette plateforme de contact-tracing dans le but de prévenir les malades, d'isoler les cas contacts et casser les chaînes de transmission du virus.

"Avant cette vague épidémique Omicron, nous avions à peu près 1.500 patients par jour. Et là, on a dépassé fin décembre la barre des 5.000 malades"

Face à cette hausse "exponentielle", la CPAM de la Gironde "a adapté les effectifs afin d'augmenter le nombre d'appels possibles". De 70 téléconseillers au départ, la plateforme compte désormais 120 salariés avec "une quarantaine de recrutement supplémentaires prévues dans les semaines à venir".