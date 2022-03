Contaminations à la bactérie E.coli : "Une épidémie d'une ampleur jamais décrite en France"

La bactérie E.coli ne résiste normalement pas à la cuisson au four d'une pizza.

Des diarrhées, des douleurs abdominales ou des vomissements, une très grande fatigue, une diminution ou une coloration des urines... certains de ces symptômes peuvent faire penser à une gastro-entérite, mais ils peuvent aussi s'aggraver et signer une contamination à la bactérie E.coli, qui peut évoluer en SHU, le syndrome hémolytique et urémique, une pathologie grave. Dans notre pays, 41 enfants ont contracté cette infection depuis février en France, et 34 cas sont en cours d'investigation.

Un numéro vert mis en place

Les autorités sanitaires ont confirmé, mercredi, que cette épidémie était bien liée à la consommation des pizzas surgelées "Fraîch'Up" de Buitoni. Deux enfants sont morts des suites de cette infection, sans qu'on sache si leurs cas particulier est lié à la consommation des pizzas en cause. Un numéro vert, le 0800 22 32 42, est mis en place.

Une épidémie inédite en France

Cette épidémie, qui concerne donc pour le moment entre 41 et 75 enfants, dans quasiment toutes les régions et âgés de un à 18 ans, est en tout cas "l'épidémie de la plus grande ampleur qui n'a jamais été décrite en France", a alerté mercredi soir Gabrielle Jones, épidémiologiste à Santé publique France, au micro de France Inter.

Là, nous sommes déjà à la moitié de ce qu'on observe habituellement sur une année - Gabrielle Jones, épidémiologiste à Santé publique France

"C'est un événement de très grande ampleur", a ajouté l'épidémiologiste, qui explique qu'environ 160 syndromes hémolytiques et urémiques (le SHU) sont signalés chaque année à Santé publique France. "Là, nous sommes déjà à la moitié de ce qu'on observe habituellement sur une année", s'inquiète-t-elle.

Des pizzas manipulés alors qu'elle étaient crues, ou cuites au micro-ondes ?

Gabrielle Jones confirme par ailleurs que "la grande majorité des familles interrogées rapportent la consommation" des pizzas de la marque Buitoni.

Alors que la bactérie E.coli ne résiste pas à une cuisson à 70 degrés, la spécialiste ne comprend pas comment elle a pu résister à la cuisson d'une pizza, à environ 200 degrés au four. "Nous explorons différentes hypothèses pour savoir comment les contaminations ont pu se produire malgré la cuisson de la pizza", explique l'épidémiologiste. Cela peut être la manipulation de la pizza pas encore cuite", selon elle.

Une autre hypothèse, avancée par la journaliste spécialiste spécialisée en santé de France inter, serait l'éventuelle cuisson au micro-ondes de la pizza par les familles concernés. La pizza serait alors cuite à une température pas suffisamment élevée, ou trop brièvement, pour détruire la bactérie.

Des pizzas à jeter si vous en avez dans votre congélateur

Plusieurs expertises sont en cours, indiquait mercredi soir le directeur général industriel de Nestlé France. Si vous avez une pizza Fraîch’Up dans votre congélateur, ne la consommez pas et jetez-la", a-t-il conseillé. Un rappel massif de ces pizzas a été mis en place depuis la mi-mars, et les lignes de production de l'usine de Caudry, dans le Nord, sont à l'arrêt.