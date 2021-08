Contester le "pass sanitaire" au travail sera difficilement défendable selon maître Belaïche

Le pass sanitaire s'applique depuis ce lundi matin au monde du travail. 1,8 millions de salariés sont concernés. Raphaël Belaïche, avocat au barreau de Nimes nous en explique les conséquences.

Vous faites peut-être partie des près de 2 millions de salariés qui doivent avoir un pass sanitaire pour travailler dès ce lundi matin !

Vous êtes concernés si vous travaillez dans un lieu qui reçoit du public comme un restaurant, une bibliothèque, une boite de nuit, ou à la SNCF. En cas de refus les salariés risquent de se retrouver sans salaire

"La loi est précise et a été validée par le conseil constitutionnel, la contester sera donc difficile" estime l'avocat nîmois Raphaël Belaïche, avocat au barreau de Nîmes.

Votre patron peut vous mettre en congés dans un premier temps, seulement avec votre accord.

Sinon c'est la suspension ! Au bout de 3 jours, si vous n'avez pas régularisé votre situation, un entretien doit être organisé avec votre employeur pour étudier plusieurs options : basculer temporairement sur un poste pour lequel il ne faut pas de pass sanitaire, sans contact avec le public ou télétravailler si c'est possible. Si vous refusez, votre contrat est suspendu jusqu'à ce que vous acceptiez de présenter votre pass, et vous n'êtes plus payé.

Le gouvernement a de toute façon promis une première semaine "de rodage et de tolérance"